Haaland truer Ronaldos Champions League-rekord: Guardiola spår historisk målfest

Erling Haaland fortsetter å imponere i Champions League, og med 50 mål på 49 kamper truer han Cristiano Ronaldos rekord. Pep Guardiola er full av lovord og spår en historisk fremtid for den norske stjernespissen.
I Champions League -historien har Cristiano Ronaldo lenge tronet på toppen, med imponerende 140 scoringer før han tok steget ut i ørkenfotball. Nå, etter den siste runden i Champions League , antyder Pep Guardiola at Ronaldos rekord kan være i fare. En norsk lyslugg, Erling Haaland , viser nemlig en målteft som kan true den portugisiske superstjernens posisjon. Med 50 mål på kun 49 Champions League -kamper, har Haaland et scoringssnitt som nesten ingen kan matche.
Denne statistikken alene forteller om Haalands ekstreme talent og evne til å finne nettmaskene i de mest prestisjetunge kampene. Torsdag kveld sikret City-spissen seg en plass i historiebøkene som den yngste spilleren noensinne som har nådd 50 mål i UEFAs største klubbturnering. Guardiola var naturlig nok full av lovord etter kampen: Hva kan jeg si? Tallene snakker for seg selv. Vi er utrolig heldige som har ham i laget. Man må bare gratulere ham, for han er nå i selskap med noen av de aller største målscorerne i fotballhistorien, som Van Nistelrooy og Lewandowski, men spesielt de to «monstrene» som har dominert de siste tiårene – Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. At Erling er der, i selskap med disse legendene, er helt utrolig. Guardiola fortsatte med å spekulere i Haalands potensiale fremover: I det tempoet han holder, ja. Han er ikke skadet, han kan spille i 10 eller 12 år til, og hvis han fortsetter denne utviklingen, absolutt. Guardiola virket åpenbart mektig imponert over sin unge spiss
Erling Haaland Champions League Cristiano Ronaldo Pep Guardiola Manchester City Scoringer
