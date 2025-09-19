Haaland truer Ronaldos Champions League-rekord: Guardiola spår historisk målfest

Erling Haaland fortsetter å imponere i Champions League, og med 50 mål på 49 kamper truer han Cristiano Ronaldos rekord. Pep Guardiola er full av lovord og spår en historisk fremtid for den norske stjernespissen.

I Champions League -historien har Cristiano Ronaldo lenge tronet på toppen, med imponerende 140 scoringer før han tok steget ut i ørkenfotball. Nå, etter den siste runden i Champions League , antyder Pep Guardiola at Ronaldos rekord kan være i fare. En norsk lyslugg, Erling Haaland , viser nemlig en målteft som kan true den portugisiske superstjernens posisjon. Med 50 mål på kun 49 Champions League -kamper, har Haaland et scoringssnitt som nesten ingen kan matche.

Denne statistikken alene forteller om Haalands ekstreme talent og evne til å finne nettmaskene i de mest prestisjetunge kampene. Torsdag kveld sikret City-spissen seg en plass i historiebøkene som den yngste spilleren noensinne som har nådd 50 mål i UEFAs største klubbturnering. Guardiola var naturlig nok full av lovord etter kampen: Hva kan jeg si? Tallene snakker for seg selv. Vi er utrolig heldige som har ham i laget. Man må bare gratulere ham, for han er nå i selskap med noen av de aller største målscorerne i fotballhistorien, som Van Nistelrooy og Lewandowski, men spesielt de to «monstrene» som har dominert de siste tiårene – Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. At Erling er der, i selskap med disse legendene, er helt utrolig. Guardiola fortsatte med å spekulere i Haalands potensiale fremover: I det tempoet han holder, ja. Han er ikke skadet, han kan spille i 10 eller 12 år til, og hvis han fortsetter denne utviklingen, absolutt. Guardiola virket åpenbart mektig imponert over sin unge spiss





Sporten_com / 🏆 3. in NO

