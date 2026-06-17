Haaland var storstjerna for Norge mot Irak

Haaland ble den store helten for Norge i VM-åpningen mot Irak. I en kamp der Norge i perioder slet stort, tok 25-åringen ansvar og scoret to viktige mål i kampen som til slutt endte med 4-1-seier til Norge. For det ble han belønnet med en 9-er på Nettavisens spillerbørs.

Haaland ble den store helten for Norge i VM-åpningen mot Irak . I en kamp der Norge i perioder slet stort, tok 25-åringen ansvar og scoret to viktige mål i kampen som til slutt endte med 4-1-seier til Norge .

For det ble han belønnet med en 9-er på Nettavisens spillerbørs. Etter kampen ble Haaland hyllet fra alle kanter for sin sterke VM-debut, og den som kanskje ble aller mest blendet av Haalands sterke prestasjon var treneren som ble straffet knallhardt av nordmannen. Irak-treneren Graham Arnold gikk rett bort til Haaland etter kampslutt og sa at han er en av de beste 9-erne han noen gang har sett.

For selv om Irak ga Norge trøbbel i store deler av kampen, er det vanskelig å gjøre noe med Haaland når han har dagen. Norge-spiller Amir Al-Ammari var en av dem som fikk oppleve det på nært hold og er fryktelig imponert over 25-åringen. Stolt Haaland var selv en meget fornøyd mann etter kampen, selv om han også mener Norge har mye de kan forbedre til neste VM-kamp mot Senegal.

Det viktigste var uansett at det ble norsk seier i VM-åpningen, og Haaland legger ikke skjul på at han har sett veldig mye fram til kampen mot Irak og å få representere Norge i et VM. Nå venter Senegal i neste kamp for Norge natt til tirsdag 23. juni klokken 02.00. Før den tid får Norge-spillerne nyte to fridager etter en lang oppkjøring til VM





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