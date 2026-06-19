Haalands intense press og fysiske egenskaper

Internett har fått med seg Haalands presspill etter 4-1-seieren mot Irak. "Hvis Haaland hadde løpt etter meg på den måten hadde jeg latt ballen være og løpt avgårde" skriver en bruker på X. Han er ikke alene om å reagere: - En merker jo at at han kommer i press, det gjør man altså, sier David Møller Wolfe. Venstrebacken fortsetter: - Han er jo en svær kar og er veldig, veldig rask på de første stegene, så man merker på at man må tenke litt fortere. Sammen med flere andre spillere møtte han norsk og internasjonal presse i Greensboro fredag ettermiddag norsk tid. Haaland er 195 centimeter høy. Natt til tirsdag skal Senegal få smake fysikken til jærbuen når det er klart for den andre gruppekampen.

Lytt til saken KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer Internett har fått med seg Haalands presspill etter 4-1-seieren mot Irak.

"Hvis Haaland hadde løpt etter meg på den måten hadde jeg latt ballen være og løpt avgårde" skriver en bruker på X. Han er ikke alene om å reagere: - En merker jo at at han kommer i press, det gjør man altså, sier David Møller Wolfe. Venstrebacken fortsetter: - Han er jo en svær kar og er veldig, veldig rask på de første stegene, så man merker på at man må tenke litt fortere.

Sammen med flere andre spillere møtte han norsk og internasjonal presse i Greensboro fredag ettermiddag norsk tid. Haaland er 195 centimeter høy. Natt til tirsdag skal Senegal få smake fysikken til jærbuen når det er klart for den andre gruppekampen. Wolfe får spørsmål om hva det betyr for laget rent sportslig med en stor fysisk spiller som Haaland, om han er skummel å møte.

- Ja, Ja! Det er det presspillet også. Ja, det betyr veldig mye for oss, sier Møller Wolfe. Det norske laget var tilbake etter to fridager og trente fredag ettermiddag.

Wolfe mener det norske presspillet har vært bra lenge. - Og det er jo de foran som starter presset. Det er ingen som er raskere enn Erling på de første to-tre meterne, og i hvert fall ikke når han kommer opp i opp i fart. Det er deilig å ha en sånn en på laget, sier Møller Wolfe.

Kristian Thorstvedt ler bare da vi stiller spørsmålet om Haalands intensive press. - Når du hører han løpe mot deg, så er det bare å få ballen bort så fort som mulig. Ellers blir du smadret, sier rogalendingen. Bodø/Glimt og landslagets Jens Petter Hauge beskriver Haalands angrepsvåpen.

- Det er heldigvis ikke så ofte han presser meg, men han han er veldig fysisk, og når han først presser, så presser han veldig bra. Det er ikke lett å å forsvare seg mot det, sier Hauge. Brede Hangeland i trenerteamet møtte også pressen fredag ettermiddag. Han kan nesten ikke tro det han ser når Haaland setter på toppfarten.

- Både på det målet og i noen pressøyebelikk hvor det for meg ser ut som han løper tyve meter på ett sekund. Det er fint og vi håper han fortsetter i det sporet, sier Hangeland. - Vi er veldig glade for at Haaland er norsk, selvfølgelig. Erling hadde noen maks-aksjoner som var på et helt vanvittig nivå, forsterker han.

Det intensive presset til det norske laget, som styres av blant andre Haaland, kan også påvirkes av det varme været. Enn så lenge har det ikke vært så varmt i kampbyene til Norge som det har vært i kokende Greensboro hvor Norge trener. - Det er klart det er lettere med høy intensitet når varmen går ned.

Temperaturen på kampdag vil i noen grad avgjøre hvor ofte man kan presse høyt kontra om du må vente litt mer, sier Hangeland, som er vel så imponert over det mentale hos Haaland som det fysiske





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