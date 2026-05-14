Haikin utelatt fra VM-troppen: NRK-ekspert mener det var et greit valg

Landslagssjef Ståle Solbakken har besluttet å ta ut en ny VM-tropp 21. mai. NRK-ekspert Kristoffer Løkberg mener at valget om å utelate Haikin fra VM-troppen er helt greit, da prestasjonene i det siste har ikke vært voldsomt gode. Keeperne Ørjan Nyland og Egil Selvik har vært fast inventar på det norske landslaget de siste årene, mens Mathias Dyngeland har vært tredjekeeper gjennom VM-kvaliken og Nations League.

Lytt til saken Kanalen skriver at det en avgjørelse som landslagsledelsen nå har landet på og at opplysningene de har kommer fra folk tett på prosessen.

– Det må du ta med TV 2. Troppen tas ut 21. mai, skriver landslagssjef Ståle Solbakken i en tekstmelding til VG. Han vil ikke svare på om Haikin er i den norske bruttotroppen, som ble meldt inn til Fifa den 11. mai. – Den er ikke offentlig, skriver Solbakken.

NRK-ekspert Kristoffer Løkberg sier valget om å utelate Haikin fra VM-troppen er helt greit. – Prestasjonene i det siste har ikke vært voldsomt gode, sier han til VG. Bare de siste to ukene har Haikin gjort flere feil, som en kampavgjørende feilvurdering mot Molde, samt to store feil i cupfinalen mot Brann. – Så er det et annet moment.

Det handler ikke om Haikin i seg selv, men jeg mener man risikerer å gjøre noe med harmonien i troppen ved å ta ham med. Det er et tøft valg om man utelater en av de andre aktuelle keeperne, som kanskje andre i spillergruppen mener har gjort seg mer fortjent til en plass i VM-troppen. Så det kan gjøre noe med spillergruppen.

Løkberg fortsetter: – Til slutt tror jeg dette var et greit og enkelt valg å ikke ta med Haikin, sier han. Haikin vant cupgull, men gjorde tabber som kunne kostet dyrt: Landslagssjef Solbakken har imidlertid i lang tid sagt at VM-døren kunne være åpen for Haikin. I den andre uken av mai tok saken rundt Haikins VM-mulighet en ny vending: Bodø/Glimts trener Kjetil Knutsen ble spurt om situasjonen onsdag.

Da opplyste Knutsen at han ikke hadde tro på at Haikin ville bli tatt ut i VM-troppen. – Jeg tror de velger å ta ut det teamet de har. Hadde han vært første- eller andrekeeper, tror jeg han hadde blitt tatt ut, sa Knutsen. Keeperne Ørjan Nyland og Egil Selvik har vært fast inventar på det norske landslaget de siste årene.

Mathias Dyngeland har vært tredjekeeper gjennom VM-kvaliken og Nations League, men til landslagssamlingen i mars ble Odense-keeper Viljar Myhre foretrukket foran Brann-keeperen. Hvilke spillere bør spille VM for Norge? Ta ut din VM-tropp her





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Haikin VM-Tropp Ståle Solbakken Kristoffer Løkberg Keeperne Ørjan Nyland Og Egil Selvik Mathias Dyngeland Viljar Myhre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Debatten-programlederen Steinar Suvatne til NRK: 1.125.000 kroner i lønningSteinar Suvatne, den nye programlederen til Debatten, har fått en lønning på 1.125.000 kroner.

Read more »

Landslagssjef Sveriges uttak - kritikk av John Guidetti og Graham PotterExpressen-rapport om John Guidetti og Graham Potter sin kritikk over Sveriges landslagssjefs uttak. Tidlige spekulasjoner om at de store spillerne skal fjernes.

Read more »

Cup Finales tabbe: Nordmann Håkon Haikin ute for norsk kamp 3 dager før hjemmekampen mot TromsøDen ferske nordmann Håkon Haikin er ute for norsk kamp 3 dager før hjemmekampen mot serieleder Tromsø. I cupfinalen mot Brann falt han flere ganger på kne, før han ble den store helten i straffesparkkonkurransen.

Read more »

La oppstandelsen: En bok om Norges vei til VM i USAEn ny bok tar for seg Norges landslagsfotball, fra den mislykkede EM-kvalifiseringen til veien mot VM i USA 2026. Forfatter Alfred Fidjestøl (52) har fulgt herrelandlaget over tre år, med spesielt fokus på landslagssjef Ståle Solbakken. Boka gir innsikt i lagets dynamikk, stemning og forberedelser til turneringen.

Read more »