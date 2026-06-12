Halland Johannessen frustrert da seierpå målstreken glapp i Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Den norske syklisten Halland Johannessen mistet en sikkert seier på målstreken i den sjette etappen av Tour Auvergne-Rhône-Alpes da den belgiske Maxim Van Gils kom forbi i den siste spurt. Johannessen var synelig frustrert og slo ned i styret etter målgangen, men møtte pressen med en holden holdning. TV 2s ekspert Magnus Drivenes tror det er 'surt' for Uno-X Mobility å ikke ha klart å ta seieren, og Johanessen leter etter forklaringer på hvorfor han stivnet i den kritisale fasen. Løpet er en viktig forberedelse til Tour de France.

Den norske syklisten Halland Johannessen måtte nøye med en annenplass i den sjette etappen av Tour Auvergne-Rhône-Alpes etter å ha sett seieren slippe unna på målstreken.

Johannessen fra Uno-X Mobility hadde etablert seg som en av de fremste spurtspurterne under etappen og var med i en liten joggedal mot slutten av dags Stephens. Med kun noen hundre meter igjen var feltet redusert til bare to syklister: Johannessen og den belgiske Maxim Van Gils. Johannessen lanserte en tidlig spurt, men tilsynelatende stivnet i den kritiske fasen, og Van Gils klarte derfor å komme forbi og ta seieren.

Bildene fra målgangen viste en tydelig frustrert Johannessen som slo ned i styret flere ganger i frustration. Etter etappen møtte han pressen med en fattetholdt holdning, men innrømmet at det var vanskelig å akseptere den siste plassen. Han fremhevet lagets innsats og uttrykte skuffelse over ikke å kunne gi laget den seieren de hadde fortjent. - Jeg mister hodet, jeg har vært i den situasjonen hvor seieren glipper flere ganger, det er frustrerende.

Det er kjedelig å måtte si til gutta i bussen at jeg blir nummer to igjen, sa han til TV 2. Han innrømmet også at han ville gruble litt over episoden før han kunne legge den bak seg. TV 2s sykkelkommentator Magnus Drivenes forklarte at det var lett å forstå Johannessens frustrasjon, spesielt siden hans landsmann Tobias Foss tidligere i sesongen hadde hatt flere anledninger til å vinne uten å lykkes.

Han roste Uno-X Mobility for deres fantastiske innsats i dagen, og bemerket at Johannessen tross alt var en av de sterkeste i feltet. - Det er surt at han heller ikke denne gangen klarer å ta seieren, sa Drivenes. Etter målgangen var Johannessen synlig preget, han hang lenge over styret og brøt til slutt ut i noen ukvemsord. Han sa også at han ikke hadde fått snakket med Van Gils, som han beskrev som veldig 'giftig' i slike spurtsituasjoner.

I samme intervju uttrykte også Uno-X-trener Kristiansen skuffelse over at laget ikke klarte å håndtere situasjonen optimalt, selv om Kristiansen også sa at de gjerne hadde tatt etappeseieren for både Johannessen og laget. - Vi skulle gjerne hatt den etappeseieren, det hadde vært veldig bra for Tobias og oss, sa Kristiansen. Johannessen har hatt en solid sesong med blant annet en annenplass i Milano-Torino og en tredjeplass sammenlagt i Baskerland rundt.

Tour Auvergne-Rhône-Alpes er et årlig sykkelløp som holdes i Dauphiné-regionen i Frankrike og arrangeres i første halvdel av juni. Løpet regnes som en viktig forberedelse til Tour de France, som i år starter 4. juli i Barcelona. Den nære forbindelsen mellom disse to løpene fokuserer oppmerksomheten på prestasjonene i denne uken. Johannessens prestasjon i dag understreker likevel den intense konkurransen og den psykiske utfordringen som følger med å være en toppspurtspurter i syklingens eliteserie





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Halland Johannessen Tour Auvergne-Rhône-Alpes Sykkel Uno-X Mobility Maxim Van Gils

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