Halsbandflugesnappar observert i Noreg

En sjelden halsbandflugesnappar er observert i Noreg, og det er mange som er på jakt etter fuglen. Fuglen er en sjelden gjest i Noreg, og hører hjemme i sørligere strøk. Men denne har nok bare flydd litt for langt, mener Falkenberg.

Det starta med at ein person oppdaga ein «litt rar flugesnappar» på Skjold i Øygarden, og la ut bilde av den på sosiale medium. Då han konkluderte med at det var ein sjeldan halsbandflugesnappar var det berre ein ting å gjere – eg hadde ikkje teljinga.

Eg var så opptatt av å sjå etter fuglen. Fuglen er ein sjeldan gjest i Noreg, og høyrer eigentleg heime i sørlegare strøk. Men denne har nok berre flydd litt for langt, trur Falkenberg. Ein halsbandflugesnappar er om lag 13 cm stor og skil seg ut med at hannfuglen har eit kvitt «halsband» på kroppen.

Eigentleg høyrer den heime i Mellom-Europa og det søraustlege Europa heilt opp til Gotland i Sverige. – Men om våren er det nokre fuglar som trekker litt for langt. Og det har nok skjedd med denne, seier Falkenberg. Falkenberg og fleire av dei andre fugleentusiastane fekk sikra seg bilde av turisten.

Men dei er ikkje nødvendigvis nøgde av den grunn. Han satte seg sporenstreks i bilen og køyrde 40 minutt frå Fyllingsdalen då han fekk nyss om fjørkreet. – Det gir eit lite sann, ikkje adrenalinkick akkurat, men eit lite ja, kick. Det var gøy, seier han om synet.

– Det er framleis folk på plassen der og fuglen er observert i dag også. Så det er ein del bilar i oppkøyringa til den heldige dama som har fuglen i hagen, seier Falkenberg sundag. NRK får opplyst av bebuarane at det er folk som har køyrd frå Kongsvinger og Stavanger for å ta ein titt på halsbandflugesnapparen. Den kan vere vekke om ti minutt eller om ti dagar.

Men det er en fugl som ikkje kjem frå Noreg og ikkje har noko make her. Så sannsynet for at den blir veldig lenge er nok ganske lita





