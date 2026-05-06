Hantavirus skaper frykt: Fra tragedien i New Mexico til isolert cruiseskip

En dypdykk i den dødelige hantavirus-smitten som tok livet av Gene Hackman sin kone, og den nåværende krisen om bord på et cruiseskip i Atlanterhavet.

I den stille byen Santa Fe i New Mexico utspilte det seg en hjerteskjærende tragedie som senere brakte hantaviruset tilbake i offentlighetens søkelys. Skuespilleren Gene Hackman og hans kone, Betsy Arakawa, ble funnet døde i sitt eget hjem under omstendigheter som var både triste og skremmende.

Etterforskningen avslørte at Arakawa bukket under for en amerikansk variant av hantaviruset, en sykdom med en dødelighet på over førti prosent. Det viser seg at hun døde omtrent en uke før Hackman. Den tidligere stjerneskuespilleren, som kjempet mot en svært alvorlig form for alzheimers sykdom, var sannsynligvis ikke i stand til å varsle omforholdene eller be om hjelp etter konas bortgang. Han døde kort tid etter av en hjertesykdom.

Det var først over en uke etter Hackmans død at paret ble oppdaget i huset sitt. Da politiet og etterforskerne gjennomsøkte eiendommen, fant de rystende bevis på hvorfor viruset hadde fått feste. Det var funnet flere musebol og både døde og levende gnagere i åtte forskjellige bygninger på området. Dette understreker den direkte koblingen mellom utbredelsen av gnagere og risikoen for menneskelig smitte.

Hantaviruset er en gruppe virus som primært smitter fra dyr til mennesker, spesielt gjennom kontakt med urin, avføring eller spytt fra infiserte gnagere. Smitten skjer ofte via dråpesmitte når støv med viruspartikler virvles opp i luften og pustes inn av mennesker. Symptomene starter ofte diffust med akutt feber, kraftig hodepine, smerter i ryggen og magen, samt oppkast og diaré. I enkelte tilfeller kan pasientene oppleve synsaffeksjoner.

Etter den første fasen kan sykdommen utvikle seg raskt til alvorlige nyreskader, og i sjeldne, men kritiske tilfeller, kan det føre til hjernehinnebetennelse. For mange ender forløpet med respirasjonssvikt, noe som forklarer den høye dødeligheten knyttet til enkelte av variantene. Det er nettopp denne dødelige kombinasjonen av rask eskalering og alvorlige organskader som gjør at helsemyndigheter verden over følger med når nye utbrudd oppstår.

Nå har viruset igjen skapt overskrifter, men denne gangen i en langt mer kompleks situasjon på det åpne havet. Cruiseskipet MV Hondius, som var på vei fra Argentina mot Kapp Verde med rundt hundre og femti passasjerer, ble rammet av et utbrudd av Andes-viruset. Dette er en spesielt farlig variant av hantaviruset fordi den, i motsetning til de fleste andre varianter, kan smitte direkte fra menneske til menneske.

Rapporter indikerer at dødeligheten for Andes-varianten kan være så høy som femti prosent. Under reisen døde et eldre ektepar; mannen, som var i syttiårene, døde av pusteproblemer om bord, mens kona døde på et sykehus i Johannesburg i Sør-Afrika etter å ha blitt alvorlig syk. En britisk mann i slutten av sekstitallet er også innlagt i Johannesburg, og han er den eneste som offisielt har testet positivt for hantaviruset i denne gruppen.

Situasjonen om bord på skipet har vært preget av usikkerhet og isolasjon, da passasjerene i perioder ikke har fått lov til å forlate fartøyet. Den diplomatiske kampen om hvor det smittede skipet skal få legge til kai har vært intens. Helsemyndigheter har jobbet på spreng for å finne en havn som er villig til å ta imot passasjerene under sikre forhold. Kapp Verde, som var det nærmeste alternativet, avslo forespørselen kontant.

Verdens helseorganisasjon (WHO) meldte inn at spanske myndigheter hadde gitt grønt lys for at skipet kunne legge til kai på Kanariøyene, nærmere bestemt på Tenerife. Denne beskjeden ble imidlertid raskt møtt med motstand fra lokale ledere. Fernando Clavijo, lederen på Kanariøyene, avviste påstandene om at skipet var velkommen. Han uttalte at avgjørelsen om å nekte skipet adgang ikke var basert på tekniske kriterier, men på mangelen på tilstrekkelig informasjon for å garantere befolkningens sikkerhet.

Denne konflikten mellom nasjonale direktiver og lokal frykt illustrerer hvor stor panikk et utbrudd av en dødelig virussykdom kan skape, spesielt når det gjelder en variant som kan spre seg mellom mennesker i et lukket miljø som et cruiseskip





