Hantavirusutbrudd på cruiseskip: Nye tilfeller og evakueringer

Nye tilfeller av hantavirus oppdaget blant passasjerer og ansatte etter utbrudd på cruiseskip. Flere personer er evakuert til Europa, mens helsemyndighetene oppfordrer til forsiktighet.

En kvinne som nå er innlagt på sykehus i Amsterdam, har milde symptomer som kan assosieres med hantavirusinfeksjon, opplyser nederlandske helsemyndigheter. Kvinnen var flyvertinne på et KLM-fly og hadde vært i kontakt med en kvinne som senere døde av hantavirus i Johannesburg i Sør-Afrika.

Den syke kvinnen var ombord i flyet i kort tid og ble fjernet fra flyet kort tid før avgang fordi helsen hennes forverret seg, melder det nederlandske mediet Nu.nl. Den 69 år gamle kvinnen døde et døgn senere på sykehuset i Johannesburg. En av menneskene som var ombord på det smitterammede cruiseskipet, ankom onsdag flyplassen i Amsterdam. Personellet som tok imot pasienten, hadde på seg heldekkende smittevernutstyr.

Det var flere enn 300 passasjerer i KLM-flyet som skulle evakuere den syke kvinnen, opplyser nederlandske helsemyndigheter. Passasjerene vil motta et brev fra nederlandske helsemyndigheter med informasjon om hantaviruset og hva de skal gjøre om de opplever symptomer. Passasjerer og ansatte som ga kvinnen hjelp blir tilkalt daglig for å overvåke helsen deres. De er også pålagt å måle kroppstemperaturen sin daglig, skriver Nu.nl.

Det mye omtalte utbruddet av hantavirus oppsto om bord på et nederlandske cruiseskip. Tre personer har omkommet, inkludert et nederlandsk par. WHO mistenker at passasjerene fikk hantaviruset før returreisen til Europa og deretter utløste en smittekjede om bord. Skipet er nå på vei mot Tenerife, men ifølge operatøren er ingen personer med symptomer igjen på skipet.

De europeiske smittevernbyrået ECDC sendte onsdag en egen ekspert til cruiseskipet for å undersøke sykdomsutbruddet. Det er fortsatt mange usikkerhetsmomenter knyttet til dette hantavirusutbruddet, og det er viktig at vi på dette tidspunktet følger en forsiktighetsstrategi for å redusere risikoen for videre smittespredning, sier ECDCs doktor Pamela Rendi-Wagner. Likevel vurderer byrået at risikoen for den generelle befolkningen i Europa fortsatt er veldig lav. Omfattende smittespredning er ikke ventet, heter det i rapporten.

Viruset er identifisert som Andes-hantavirus, det eneste hantaviruset som kan smitte fra person til person, noe som vanligvis krever nær og langvarig kontakt. Tre syke mennesker er blitt evakuert fra cruiseskipet til Europa. To alvorlig syke pasienter er blitt fløyt til Amsterdam, bekrefter rederiet ifølge BBC. Et evakueringsfly med en tredje pasient ble forsinket på Kanariøyene på grunn av en teknisk feil på flyet.

De tre evakuerte er fra Storbritannia, Nederland og Tyskland. Den tyske pasienten er en nær kontakt til den 65 år gamle kvinnen som 2. mai døde ombord på skipet, ifølge BBC





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hantavirus Cruiseskip Utbrudd Evakuering Smitte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regjeringen utlyser 70 nye leteområder for olje- og gass på sokkelenDet åpnes for olje- og gassleting i 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i årets konsesjonsrunde, opplyser regjeringen.

Read more »

Nye Deila-opplysninger: – SjokkertHevder profilen skal være ferdig.

Read more »

Regjeringen utlyser 70 nye leteområder for olje- og gass på sokkelenDet åpnes for olje- og gassleting i 70 nye blokker i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet i årets konsesjonsrunde, opplyser regjeringen.

Read more »

Hantavirusutbrudd på cruiseskip utenfor Kapp Verde – tre dødeTre passasjerer er døde og flere er syke etter et mistenkt hantavirusutbrudd på cruiseskipet MV Hondius utenfor Kapp Verde. Skipet er i karantene og venter på instruksjoner.

Read more »

Hondius får tillatelse til å legge til i Tenerife etter hantavirusutbruddDet virusrammte cruiseskipet Hondius får nå tillatelse til å legge til i Tenerife etter å ha blitt avvist i Kapp Verde. Tre passasjerer er døde, hvorav to av hantavirus. Spania tar imot skipet etter tre dagers seiling fra Kapp Verde. WHO jobber med å spore smittede passasjerer og flypassasjerer.

Read more »

Kanariøyene nekter cruiseskip med hantavirusutbrudd å legge til kaiMyndighetene på Kanariøyene nekter cruiseskipet Hondius med et utbrudd av det sjeldne hantaviruset å legge til kai i Tenerife. Tre passasjerer har dødd, og flere er smittet. To alvorlig syke skal evakueres til Nederland. WHO jobber med å spore passasjerer fra et fly som en smittet passasjer tok.

Read more »