Hantavirusutbrudd på cruiseskip utenfor Kapp Verde – tre døde

Tre passasjerer er døde og flere er syke etter et mistenkt hantavirusutbrudd på cruiseskipet MV Hondius utenfor Kapp Verde. Skipet er i karantene og venter på instruksjoner.

Et cruiseskip, MV Hondius, ligger for tiden utenfor kysten av Kapp Verde med rundt 150 personer om bord, og situasjonen er alvorlig etter et mistenkt utbrudd av det sjeldne hantaviruset.

Tre passasjerer har dessverre omkommet, og minst fire andre er alvorlig syke. Myndighetene i Kapp Verde har tatt forholdsregler og nektet passasjerene å gå i land for å hindre ytterligere spredning av smitte. Hantavirus kan forårsake en sykdom kjent som musepest, som vanligvis smitter via avføring fra gnagere. I sjeldne tilfeller kan viruset smitte mellom mennesker og føre til alvorlige infeksjoner, spesielt i lungene eller nyrene.

Denne situasjonen understreker viktigheten av å være oppmerksom på smittevern og rask respons ved mistanke om smittsomme sykdommer. To av de som har gått bort er et eldre ektepar. Mannen opplevde pusteproblemer og døde om bord på skipet mens det var på vei fra Argentina til Kapp Verde. Hans kone ble også syk og ble fraktet til sykehus i Johannesburg, hvor hun senere døde.

En 69 år gammel britisk statsborger er også blitt fraktet til Johannesburg og mottar intensivbehandling. Han har testet positivt for hantavirus, en variant som kan forårsake blødningsfeber. Videoopptak fra AP viser et skip som fremstår som nesten tomt. Kun noen få personer med munnbind er synlige, mens andre i hvite beskyttelsesdrakter og utstyr forlater skipet i en mindre båt.

Reisebloggeren Jake, som er om bord, har uttalt at de ikke bare er en historie, og understreker den menneskelige dimensjonen i denne krisen. Verdens helseorganisasjon (WHO) har bedt passasjerene om å holde seg på lugarene sine mens desinfisering og andre nødvendige tiltak gjennomføres. WHO samarbeider med spanske myndigheter for å finne en løsning, og planen er at skipet skal fortsette til Kanariøyene. Det spanske helsedepartementet presiserer imidlertid at ingen endelig beslutning er tatt ennå.

Cruiseskipet la ut fra Ushuaia i Argentina 1. april, og reisen var planlagt å vare flere uker som et polarcruise. Det er viktig å merke seg at symptomene på hantavirus kan dukke opp opptil åtte uker etter smitte, ifølge epidemiolog Juan Facundo Petrina. Rederiet Oceanwide Expeditions forsikrer at stemningen om bord er rolig, men situasjonen er fortsatt svært alvorlig. Denne hendelsen reiser spørsmål om smittevernprotokoller på cruiseskip og behovet for rask og effektiv håndtering av utbrudd av smittsomme sykdommer.

Det er avgjørende at myndigheter og helseorganisasjoner samarbeider for å beskytte passasjerenes helse og hindre spredning av viruset. Videre undersøkelser vil være nødvendig for å fastslå kilden til utbruddet og iverksette tiltak for å forhindre lignende hendelser i fremtiden. Denne situasjonen er en påminnelse om at selv i moderne tid kan smittsomme sykdommer utgjøre en alvorlig trussel, og at beredskap og forebygging er avgjørende





