Hard work and privilege in the world of football

The article discusses the challenges and rewards of being the general secretary of the Norwegian Football Association (NFF) and the head of the Norwegian team for the 2024 European Championship. It also mentions the team's struggles in the opening matches of the tournament and the general secretary's thoughts on the team's performance.

ULLEVAAL STADION (Dagbladet): Kort tid før fotball-VM ønsker 'Drillos-spiller' og NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken oss velkommen til kontoret sitt på Ullevaal stadion. - Jeg føler meg veldig privilegert, men det er en hard jobb.

Det er lange dager og lange uker. Fotballen har ikke noe arbeidstid, fotballen er døgnet rundt. LOKALT: På fotballtrøyefredag gikk Karl-Petter Løken for Sarpsborg FKs drakt da Dagbladet skulle ta bilder av generalsekretæren. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet59-åringen fra Askim kunne aldri se for seg som spiller på 90-tallet at dette var en jobb han skulle ende opp i - en jobb han har hatt i fire år.

Men - det stormet heftig høsten 2024. Norge startet veien mot årets VM med å spille 0-0 mot Kasakhstan i Nations League. Vondt ble definitivt verre da Norge tapte med stygge sifre i Østerrike: 1-5. 1-5: Sander Berge og Erling Braut Haaland fortviler i østerrikske Linz. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN1-5-tapet mot Østerrike var året etter at Norge hadde en mislykket EM-kvalifisering.

Hungeren etter mesterskap hadde blitt enda større - om mulig. - Det var veldig mange som mente at Ståle måtte gå etter 0-0 mot Kasakhstan eller 1-5 mot Østerrike. Dere skal fortelle utad at han er rett mann, når det ikke virker slik basert på resultatene. Hvordan er det for dere å stå i det?

KONTOR: Når det smiler for norsk fotball, da kan generalsekretæren smile. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet- Jeg husker at Lise og jeg så på hverandre etter at vi tapte 1-5 i Østerrike. Jeg så at Lise var helt likblek. Vi satt der og tenkte - vi ble jo ydmyket, ikke sant?

Men vi tenkte det samme begge to - at dette har vi tro på. Ståle er en fin fyr, likanes kar og en god fotballtrener. SKJERM: En giga-skjerm på kontoret til generalsekretær Karl-Petter Løken. Han liker det 'så mye bedre enn tre skjermer'.

Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet- Hvordan er det likevel? Det er en sultefôret norsk befolkning. - Vi gjorde det vi mente var riktig. Vi var ganske trygge i det budskapet.

Vi skjønte at vi kom til å stå i ... at hungeren etter å gå til mesterskap var enorm hos det norske folk. Men allikevel - jeg kan ikke si at vi følte på noe ubehag knyttet til det. - Hvordan er det å se tilbake på at dere stod såpass støtt i den vurderingen - når han er den helten nå? - Det er fint at vi gjorde det.

Så syns jeg det viktigste for oss er å se den gleden som folk opplever. Da syns jeg at vi kan være litt fornøyd med at vi gjorde som vi gjorde. LAKRIS-GLISET: Dagbladets utsendte hadde blitt tipset om at Karl-Petter Løken var en stor supporter av godteriet 'Dundersalt'. Det var en innertier, og Løken kunne si at det var noe han trengte den dagen.

Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetLøken ga seg som spiller året før tusenårsskiftet og endte på 36 landskamper. Ingen av dem var i et mesterskap, men han var likevel en del av VM-troppen i 1994. - Det var litt sårt akkurat det. At jeg ikke kunne bidra, men det er sånn det er, sier han om spilletida i USA-VM i 1994.1994: Jahn Ivar 'Mini' Jakobsen (med vest) i duell med Karl-Petter Løken på trening tilbake til VM i 1994.

Foto: Tor Richardsen / NTB- Jeg prøvde vel så godt jeg kunne å bidra med godt humør. Men jeg ble aldri noen konkurrent heller, så da blir det på en litt annen måte. Men VM var gøy likevel, å være en del av troppen. Men litt sårt at jeg ble skadet, for det blir ikke det samme.

Selv om opplevelsen er stor. Det har nærmest blitt obligatorisk å komme innom USA-varmen i en VM-prat. - Du ble veldig sliten. Jeg husker vi drakk jo vann hele dagen for å kompensere for væsketapet.

For det er helt enormt væsketap. Du drakk seks-syv liter vann. Så du måtte nesten begynne å drikke vann tidlig på morgenen bare for å holde tritt. SPRÅKTRØBBEL: Da den brasilianske dommeren Wilton Sampaio skulle sende sør-afrikanske Themba Zwane i garderoben under VM-åpningskampen var ikke budskapet helt enkelt å forstå.

Reporter: Jostein Sletten / Dagbladet Som spiller var han i en ganske unik posisjon. Han kombinerte eliteseriespill, Champions League-spill og jobb i Statoil. Han takket til og med nei til landskamper. - Jeg takket utrolig nok nei i en periode hvor det ble litt travelt.

Det ville jeg ikke gjort i dag. Det var litt andre tider - i hvert fall for min del. Jeg jobbet 75 prosent i Statoil, som det het den gangen i Trondheim





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