Harry Hole-serien på Netflix: En Global Suksess for Jo Nesbø

«Jo Nesbøs Harry Hole» har erobret Netflix-toppen for ikke-engelskspråklige serier, med millioner av visninger verden over. Forfatteren selv er begeistret over mottakelsen og svarer på spørsmål om suksessen og fremtiden for serien.

Lytt til saken. Kortversjonen. Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer. « Jo Nesbø s Harry Hole » tronar nå på førsteplass på Netflix s liste over Topp ti ikke-engelske TV-serier for perioden 30. mars til 5. april. Serien har oppnådd imponerende 6,9 millioner visninger. Kun én engelskspråklig TV-serie overgår den norske suksessen, nemlig tredje sesong av «XO, Kitty», som kan skilte med hele 12,9 millioner visninger.

Netflix publiserer hver tirsdag kveld to separate topplister: én for ikke-engelskspråklige serier og én for engelskspråklige. På den engelske listen finner vi «Something Very Bad Is Going to Happen» på andreplass, med akkurat samme antall visninger som «Harry Hole». Den norske krimserien utmerker seg spesielt, og topper listene i hele 14 land, inkludert alle de nordiske landene, samt Argentina, Uruguay, Serbia, Tyrkia og Hellas. I tillegg er serien å finne på Topp 10-listene i hele 80 land, noe som vitner om en global suksess. VG belønnet serien med terningkast fem, en klar indikasjon på kvaliteten og mottakelsen. Ønsker du å finne en god film å se i kveld? Sjekk VGs omfattende guide til streaming, Saga – Så hvordan er det å være mest sett i verden, Jo Nesbø? – Hva skal jeg si? Da Harry blir spurt i serien hvordan det går, svarer han: «På en skala fra ni til ti? Ni.» Forfatteren, Jo Nesbø, avslører at han selv opplever suksessen som nærmere ti på skalaen, og har vært svært spent på mottakelsen. Denne gangen har han ikke bare vært forfatteren av bøkene, men også produsent og showrunner for TV-serien, samt skrevet manus. Før lanseringen uttrykte Nesbø overfor VG: – Hvis det går til helvete denne gangen, er jeg så til de grader medskyldig. Nå kan han puste lettet ut, og serien har tydeligvis falt i smak hos publikum verden over. Da VG spør om han nå har gjenopprettet Harry Holes ære på lerretet etter den mindre vellykkede filmatiseringen av «Snømannen» fra 2017, svarer Nesbø: – Nei, dette var en historie jeg og de andre på prosjektet hadde lyst til å fortelle og handlet aldri om noe annet. «Snømannen» ser jeg fremdeles som en begavet regissørs ærlige forsøk på å lage en personlig film. Telefonen til Nesbø har knapt stått stille siden seriens lansering. Han forteller at han for noen år siden opplevde å miste hele kontaktregisteret sitt, men at responsen på serien har bidratt til å gjenopprette mye av det. Nesbø setter spesielt stor pris på tilbakemeldingene fra de som har vært involvert i produksjonen av serien. Han sier: – Da føler man at man ikke har svikta dem. Det er jo alltid morsomt når min venn Henrik Mestad, som spiller politimester, sender en tre minutter lang video for å få plass til alle superlativene. Nesbø legger til: – Det er garantert de som ikke kan fordra serien også, men de kommer ikke bort og sier type «unnskyld at jeg forstyrrer, jeg ville bare si at jeg IKKE liker Harry Hole-serien. Selv avslører forfatteren at han har brukt påskeuken på å se en helt annen krimserie: – Påskeuken har stort sett vært fin. Jeg har sett «Mord i Sogn», klatra litt og sett Molde tape. Mange fans lurer nå på om det blir en sesong to. På spørsmål om dette, svarer Nesbø: – Ingenting, egentlig, men takk for å lure. «Jo Nesbøs Harry Hole» ble lansert på Netflix 26. mars – og hadde etter bare tre dager 4,9 millioner visninger – og var da allerede den nest mest sette ikke-engelske TV-serien. Suksessen virker til å fortsette, og spenningen rundt fremtiden for serien er stor





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Harry Hole» er mest sett på NetflixPåsken 2026 ble Harry Holes. Også i resten av verden. Men selv har Jo Nesbø sett en helt annen krimserie.

Read more »

«Harry Hole» er mest sett på NetflixPåsken 2026 ble Harry Holes. Også i resten av verden. Men selv har Jo Nesbø sett en helt annen krimserie.

Read more »

Jo Nesbøs Harry Hole topper Netflix-listerDen norske serien «Jo Nesbøs Harry Hole» med 6,9 millioner visninger er den mest sette ikke-engelskspråklige TV-serien på Netflix fra 30. mars til 5. april. Forfatter Jo Nesbø er svært fornøyd.

Read more »

«Harry Hole» er mest sett på NetflixPåsken 2026 ble Harry Holes. Også i resten av verden. Men selv har Jo Nesbø (66) sett en helt annen krimserie.

Read more »

«Harry Hole» er mest sett på NetflixPåsken 2026 ble Harry Holes. Også i resten av verden. Men selv har Jo Nesbø (66) sett en helt annen krimserie.

Read more »

«Harry Hole» er mest sett på NetflixPåsken 2026 ble Harry Holes. Også i resten av verden. Men selv har Jo Nesbø (66) sett en helt annen krimserie.

Read more »