Harry Kane seiler opp som Gullballen-favoritt etter troféjakt og målfest

Harry Kane er nå en av favorittene til å vinne Gullballen etter å ha vunnet trofeer med Bayern München og levert imponerende målstatistikk. Jürgen Klinsmann og Erik Thorstvedt diskuterer Kanes utvikling og overgang.

Harry Kane måtte vente til han var over 30 år før han endelig kunne løfte et trofé. Nå er han en sterk favoritt til å vinne en av fotballens mest prestisjefylte priser, Gullballen .

Tyske fotballegenden Jürgen Klinsmann, som møtte sin tidligere Tottenham-lagkamerat Erik Thorstvedt på Ullevaal Stadion, er imponert over Kanes utvikling. – Jeg tror vi alle er overrasket over hvor god han faktisk har blitt, sier Klinsmann. Klinsmann uttrykker glede over Kanes overgang til Bayern München, og mener det var nødvendig for å oppfylle hans trofédrømmer. – Jeg hadde håpet i mange år at Kane skulle ta steget videre fra Tottenham.

Han hadde gjort alt han kunne for dem, og han ville alltid vært velkommen tilbake. Men han måtte dra for å vinne trofeer. Jeg ble veldig glad da han valgte å prøve noe nytt, forteller Klinsmann. Siden overgangen har Kane fortsatt å levere imponerende statistikk: 138 mål og 32 målgivende pasninger på 141 kamper.

Han har også bidratt med 36 mål og 8 målgivende pasninger i Bundesliga denne sesongen, og 33 mål og 5 målgivende pasninger i forrige sesong. Kane jaktet trofeer i Tottenham i mange år, men innså at han måtte videre for å realisere drømmen om å bli kåret til verdens beste spiller. Han har nå vunnet to Bundesliga-titler og er på vei mot en mulig Champions League-tittel.

Kane har denne sesongen scoret utrolige 53 mål på 45 kamper, og er nå favoritt til å vinne Gullballen ifølge mange odds-selskaper. Erik Huseklepp mener at en Champions League-tittel og en god prestasjon med England i VM vil gjøre det vanskelig å ignorere Kane. Bruno Fernandes, kapteinen til Manchester United, roser Kanes beslutning om å forlate Tottenham, og mener det gir ham en bedre sjanse til å vinne trofeer og konkurrere om Gullballen.

Klinsmann understreker at Kane er en av verdens beste spissene, og har vært det i flere år. Han er en stabil målscorer på både klubb- og landslagsnivå, og det er overraskende at han ikke har blitt nevnt oftere i forbindelse med de største prisene. Selv om det er vanskelig å spå vinneren av Gullballen før VM og Champions League er avgjort, er Kane definitivt en sterk kandidat, sammen med Lamine Yamal og Kylian Mbappé.

Kane er Englands kaptein i det kommende verdensmesterskapet, men mange mener han har en enda større sjanse til å vinne Champions League med Bayern München





tv2sport / 🏆 13. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Harry Kane Gullballen Bayern München Jürgen Klinsmann Champions League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Carlsen sikret seier etter dramatisk omspill mot DudaMagnus Carlsen vant en spennende tittelkamp mot Jan-Krzysztof Duda etter en nervepirrende omspillsduell. Duda presset Carlsen hardt, men til slutt viste nordmannen sin klasse og sikret seieren.

Read more »

Voldsom kritikk etter Trump-attentat:Flere journalister og redaktører reagerer på sikkerheten rundt Donald Trump etter nattens skyting.

Read more »

Steven Gerrard aktuell som manager i Burnley etter nedrykkSteven Gerrard er blitt koblet til managerjobben i Burnley etter at klubben rykket ned fra Premier League. Den tidligere Liverpool-kapteinen har vært uten klubb siden januar 2025 og vurderes nå som en mulig løsning for å gjenoppbygge klubben.

Read more »

Nicolas Jackson returnerer til Chelsea, men fremtiden er usikkerNicolas Jackson har hatt en turbulent tid i Chelsea, og etter en utleie til Bayern München, hvor klubben ikke vil utløse kjøpsopsjonen, returnerer han til Stamford Bridge. Med en kontrakt til 2033, er det usannsynlig at han vil fortsette i London, og nå står han overfor en usikker fremtid.

Read more »

Karl Heinz Rummenigge avslører to PSG-spillere Bayern München jobbet hardt for å sikre segDe beste ligaene i Europa. Fra Norge. For deg.

Read more »

Harry Styles og Zoë Kravitz er forlovetSkuespilleren ble nylig avbildet med en enorm diamantring på fingeren, melder flere medier.

Read more »