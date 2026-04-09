Harry Maguire forlenger med Manchester United: Reflekterer over karrieren og hetsen

Harry Maguire har signert en ny kontrakt med Manchester United, og forlenger oppholdet i klubben. I et nylig intervju reflekterer han over tiden i klubben, inkludert de utfordrende periodene med kritikk og hets, samt hans følelser rundt trenerbytter og lagets prestasjoner. Han snakker også om hvordan familien hans har taklet presset og negativiteten.

Denne uken ble det offisielt kunngjort at Harry Maguire har signert en ny kontrakt med Manchester United , noe som sikrer hans tilstedeværelse i klubben utover neste sesong. Den engelske landslagsspilleren ble hentet til United i 2019 under ledelse av den daværende manageren Ole Gunnar Solskjær. Siden den gang har Maguires karriere på Old Trafford vært preget av både oppturer og nedturer, en berg-og-dal-bane av prestasjoner og offentlig oppmerksomhet.

Midtstopperen har vært en av spillerne i Premier League som har måttet tåle mest kritikk og hets, spesielt på sosiale medier, gjennom de siste årene. En studie utført av Alan Turing-instituttet avslørte at Maguire ble utsatt for hets i hele 8954 tweets i løpet av den første halvdelen av det som skulle bli Solskjærs siste sesong som manager for Manchester United. Denne massive mengden negativitet illustrerer hvor intensivt og noen ganger brutalt presset kan være for toppidrettsutøvere. I et nylig intervju med The Athletic åpner Maguire opp om en rekke temaer, inkludert hans følelser rundt Solskjærs avgang og den påfølgende perioden med turbulens i klubben. Han uttrykker at han følte et tungt ansvar da Solskjær mistet jobben høsten 2021. «Det var et stort tap. Jeg følte et stort ansvar for det, siden prestasjonene som førte til at Ole mistet jobben ikke var så gode som Ole selv krevde,» sier Maguire. Han erkjenner at lagets prestasjoner ikke var på toppnivå og at han som kaptein følte et personlig ansvar for situasjonen. Denne innsikten gir et innblikk i den mentale belastningen spillere kan oppleve i perioder med dårlige resultater og trenerbytter. Etter Solskjærs avgang overtok Ralf Rangnick midlertidig manageransvaret for resten av sesongen. Maguire beskriver denne perioden som kaotisk. «Slutten av sesongen var bare rot. Jeg var kaptein og fikk mye kritikk for det, men det var bare rot. Vi var «all over the place». Det var ikke Ralf sin feil. Det handlet mer om hvordan vi som spillere håndterte det,» forklarer Maguire. Han antyder at lagets manglende evne til å tilpasse seg en midlertidig leder var en viktig faktor for de dårlige resultatene. Sammenligningen med Michael Carrick og den nåværende situasjonen i Tottenham, der midlertidige trenere har hatt varierende suksess, understreker viktigheten av stabilitet og kontinuitet i ledelsen. Til tross for all kritikken og hetsen han har møtt i løpet av tiden i Manchester United, insisterer Maguire på at det hans familie har opplevd har bekymret ham mest. Han erkjenner at hans nære familie følger med på det som skrives og sies om ham, og at dette har påvirket dem. «De leser mer, ser mer og det frustrerer dem trolig mer. Når han ser tilbake på perioden da hetsen var som verst, er han imidlertid klar på at det ble litt i meste laget, sier Maguire. Han avslører at han noen ganger lurte på hvorfor han var målet for så mye negativitet, men at han til slutt aksepterte det som en konsekvens av lagets dårlige prestasjoner. Det er et tankevekkende perspektiv på presset og forventningene som hviler på skuldrene til en fotballspiller på et høyt nivå. Manchester United ser frem til å møte Leeds på hjemmebane førstkommende mandag klokken 21.00, en kamp som vil bli fulgt med stor interesse av fansen og fotballinteresserte over hele verden, spesielt etter at nyheten om Maguires nye kontrakt er blitt kjent





