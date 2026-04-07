Harvard-professor: Fem enkle råd for å leve minst ti år lenger

En Harvard-professor avslører fem enkle livsstilsråd, basert på omfattende forskning, som kan forlenge livet med minst ti år. Disse rådene inkluderer å slutte å røyke, opprettholde en sunn vekt, spise sunt, være fysisk aktiv og ha et lavt til moderat alkoholinntak.

Harvard-professor Frank Hu , som har viet flere tiår til å studere hvordan kosthold og livsstil påvirker levetid og helse, presenterer fem enkle råd som kan forlenge livet med minst ti år. Basert på omfattende data fra store kostholdsstudier, inkludert Nurses' Health Study, fremhever Hu viktigheten av å unngå tobakk, opprettholde en sunn vekt, spise sunt, være fysisk aktiv og ha et lavt til moderat alkoholinntak.

Resultatene viser en tydelig sammenheng mellom å følge disse rådene og betydelig forbedret levetid, uten kroniske sykdommer. Rådet om å slutte å røyke er det mest betydningsfulle enkeltstående tiltaket, og kan alene bidra med opptil fem ekstra leveår. En sunn kroppsvekt kan gi fire ekstra år, sunt kosthold og fysisk aktivitet tre år hver, mens lavt til moderat alkoholinntak kan tilføre to ekstra år. Disse funnene understreker kostholdets sentrale rolle, som også påvirker kroppsvekten. De store Harvard-studiene, som Frank Hu har vært involvert i, har fulgt over 280.000 amerikanske kvinner siden 1976. Studien har avdekket sammenhengen mellom røyking og hjerte- og karsykdommer. Deltakerne, som i utgangspunktet var i 40-årene, har blitt fulgt opp hvert fjerde år. I dag er mange over 100 år gamle, og på den måten har Nurses’ Health Study blitt en viktig kilde til å forstå hvordan kosthold og livsstil påvirker levetiden. Et av de mest overraskende funnene er at regelmessig kaffedrikking kan kobles til økt levetid. For å oppnå full uttelling kreves det minst 3,5 timer fysisk aktivitet i uken, en kosthold basert på Healthy Eating Index, en BMI mellom 18,5 og 24,9, og unngåelse av tobakk og et moderat alkoholinntak. Frank Hu understreker at til tross for metodiske utfordringer knyttet til observasjonsstudier, er disse studiene, der deltakerne følges fysisk over lang tid, de mest presise man har tilgjengelig. Han påpeker også at resultatene ofte er bekreftet med andre metoder. Mens det er ideelt å være slank gjennom hele livet, viser studiene at det nest beste er å være moderat overvektig, så lenge vekten er stabil. Når det gjelder kosthold, er grønne bladgrønnsaker, korsblomstrede grønnsaker, sitrusfrukter og bær spesielt viktige for å redusere dødeligheten. Studien peker også på at transfett er mer skadelig enn mettet fett fra animalske kilder





