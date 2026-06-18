Hat, hetsen og truslene øker mot transpersoner og Pride

En britisk serie har vekket sterke følelser hos seerne. En homofil mann blir hengt fra en lyktestolpe av naboer, ikke ekstremister. Det er et signal om at hatet og hetsen øker mot transpersoner og Pride. Likestillings- og diskrimineringsombudet advarer mot en trussel mot barn.

Tror du det kommer tilbake? Alt det gamle hatet? Det er tilbake. Replikkene er fra den britiske serien 'Tip Toe'.

En homofil mann blir hengt fra en lyktestolpe av naboer, ikke ekstremister. Jeg har sjelden følt et slikt ubehag over noe på TV. For gutten min på fire er regnbueflagget like selvfølgelig som julepynten i barnehagen. Men i år har jeg ikke hengt det opp.

Hva om han står der når noen river det ned? Han ville ikke skjønne hvorfor en voksen ble sint, bare bli redd. Å være skeiv har aldri vært helt trygt. Da jeg ble født, var kjærlighet mellom menn fortsatt kriminalisert.

Siden har vi vunnet mye. Men nå øker hetsen og truslene igjen. Det starter smått. En stygg kommentar.

Bare ord, bare et flagg, lett å bagatellisere. Så blir det neste grovere, fordi det forrige slapp unna. Gradvis flyttes grensen for hva man kan si, og til slutt for hva man kan gjøre. Det rammer særlig transpersoner, som er svært få, men får mest hat.

Og det rammer barn som ennå ikke har ord for hvem de er, men som hører hvordan voksne snakker om 'sånne'. Kommentarfeltene renner over av folk som kaller oss en trussel mot barn. Det samles inn penger mot pride i skolen. KrF vil fjerne regnbueflagget fra offentlige flaggstenger.

Likestillings- og diskrimineringsombudet De som skriver stygge kommentarer, er sjelden ekstremister, men vanlige mødre og fedre. Sinnet deres handler om det barna lærer. Men læreplanen handler mest om respekt for at folk er forskjellige. Regnbueflagget må opp igjen.

Ikke for min skyld, men fordi sønnen min skal vite at faren hans ikke gjorde seg usynlig. Kanskje ser du Pride som bare politikk. Ja, noe av det er en kamp for retten til å være den man er. Men flagget viser at alle slags familier hører til.

Det er ingen provokasjon, men en rettighet. Du vet ikke hvilke av barna dine som en dag vil trenge å høre det. For fire år siden skulle gutten min på sin første Pride-feiring. Men så skjøt en mann mot London Pub.

To mennesker ble drept, paraden ble avlyst. Vi la ned blomster ved åstedet. Snart blir han gammel nok til å forstå at noen forakter faren hans. Men regnbueflagget må opp igjen.

Ikke for min skyld, men fordi sønnen min skal vite at faren hans ikke gjorde seg usynlig. Hva skal vi med autoritære partier når vi har et liberalt parti til å forsvare statlig tvang og knebling av kritikk





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Hat Hetsen Trusler Transpersoner Pride Likestillings- Og Diskrimineringsombudet

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