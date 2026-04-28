Haugesunder vant natt i Hannah Montana-huset – Jeg trodde ikke på det!

Marthe Irene Lae (29) fra Haugesund opplevde en barndomsdrøm da hun vant en natt i det ikoniske Hannah Montana-huset i Malibu. Les om den utrolige opplevelsen og kontrastene mellom Haugesund og Los Angeles.

Marthe Irene Lae (29) fra Haugesund opplevde en barndomsdrøm da hun vant muligheten til å overnatte i Hannah Montana -huset i Malibu, California. Huset, verdt over 200 millioner kroner, er vanligvis svært dyrt å leie, men Lae og venninnene fikk oppholdet gratis i forbindelse med TV-seriens 20-årsjubileum.

Lae, som vokste opp med å se på Hannah Montana, beskriver opplevelsen som helt uvirkelig og full av nostalgi. Hun forteller om å prøve klær og parykker fra settet, spise norske vafler og taco i det luksuriøse huset, og nyte soloppgangen over Stillehavet. Lae flyttet til Los Angeles for å studere Business-management and leadership etter å ha jobbet flere år i salg og service i Norge.

Hun beskriver Los Angeles som et helt annet liv enn Haugesund, med større åpenhet og muligheter for å uttrykke seg. Hun fremhever kontrasten mellom det lille lokalsamfunnet i Norge, hvor alle kjenner alle, og den mer anonyme og mangfoldige atmosfæren i den amerikanske storbyen. Opplevelsen i Hannah Montana-huset var likevel et høydepunkt, og hun beskriver det som en følelse av å leve i en drøm.

Hun og venninnene forsøkte å gjøre oppholdet så norsk som mulig, med norske matvarer og tradisjoner. Etter å ha sjekket prisen på Airbnb i etterkant, innså Lae at hun aldri ville betalt nesten 50.000 kroner per natt for å leie huset, selv om hun er en stor fan. Hun understreker at det var barndomsminnene og nostalgien som gjorde opplevelsen så spesiell.

Lae forteller at det var tungt å forlate huset og at de ønsket de kunne blitt der i flere dager. Hun beskriver opplevelsen som unik og minneverdig, og kan ikke huske sist hun har vært så glad som da hun sto i Hannah Montana sitt klesskap og spilte musikken hennes. Huset er kjent for sin havutsikt, syv soverom, åtte bad og det ikoniske klesskapet, selv om det kun var eksteriøret som ble brukt i serien





