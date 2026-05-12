Haukeland universitetssjukehus må kutte for å få budsjettet i balanse, og Helse Bergen varsler budsjettkutt på 250 millioner kroner. Ifølge fem ansatte VG har snakket med, fordelt på fire ulike avdelinger, merker også pårørende kuttene. Flere av de ansatte reagerer på de nye rutinene.

Flere av de ansatte reagerer på de nye rutinene. Beskjeden om at de ansatte ikke lenger skal servere kaffe til pårørende, skal ha blitt gitt muntlig på ulike avdelings- og personalmøter. Ingen av de ansatte ønsker å stå frem med navn og bilde. De ansatte ved sykehuset forteller til VG at de har fått beskjed om ikke å servere kaffe til pårørende.

Ifølge de ansatte gjelder det også i møter med pasientens familie. Begrunnelsen de skal ha fått er budsjettkutt. – Vi ble litt motløse og måtte endre rutinene våre, sier en ansatt ved sykehuset til VG. Samtidig understreker den ansatte at beskjeden er forståelig sett i lys av den økonomiske situasjonen.

En annen ansatt sier til VG at budsjettkuttene på 250 millioner kroner skaper mye uro internt. De ansatte skal være bekymret for hva kuttene vil bety fremover. – Betyr mye å kunne tilby en kopp kaff





