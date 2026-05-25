Havbunnsmineraler som fremtidig norsk kobberkilde – muligheter og miljøutfordringer

Norge vurderer SMS‑utvinning fra dype havområder som et bærekraftig alternativ til importert kobber. Artikkelen beskriver prosessen, potensialet, miljøvurderingene og de økonomiske implikasjonene i forhold til tradisjonell landbasert gruvedrift.

Norge importerer store mengder kobber, spesielt til forsvarsindustrien og til produksjon av høykvalitetskabler. I takt med økende etterspørsel og geopolitisk usikkerhet blir beredskapsstrategier for kobberforsyninger stadig viktigere.

En av de mest omtalte løsninger i norsk kontekst er utvinning av havbunnsmineraler, spesielt såkalte sulfid‑bergarter som danner de såkalte SMS‑forekomstene langs den tektoniske ryggen fra Jan Mayen og nordover. Disse mineralforekomstene ligger i dyp på mellom 1500 og 3000 meter, og inneholder relativt høye konsentrasjoner av kobber – i de rikeste sonene opp til ti prosent – samt andre verdifulle metaller som nikkel, sink og gull.

Utvinningsprosessen er naturlig basert på hydrotermisk aktivitet: Varmt havvann sirkulerer gjennom sprekkene i havbunnen, løser opp metallene fra bergartene og transporterer dem oppover, hvor de til slutt avsettes både under og over havbunnen i form av mineralrike partikler. Denne prosessen har pågått i millioner av år og produserer en jevn, men svært konsentrert, tilførsel av metallpartikler som kan samles inn med spesialiserte produksjonsskip.

Et typisk produksjonsprosjekt med ett utvinningsskip kan håndtere omkring 2 til 2,5 millioner tonn malm per år, noe som tilsvarer mellom 100 000 og 150 000 tonn raffinert kobber – mer enn hva den historiske gruven i Røros produserte i over tre århundrer. Et enkelt SMS‑lag er vanligvis mellom ti og førti meter tykt, og en tre‑ til femårsperiode er tilstrekkelig til å ekstrahere ressursen fra et område på omtrent 500 × 500 meter, tilsvarende 250 mål.

Til sammenligning er slike områder mindre enn enkelte sektorer av Nordsjøen som allerede er påvirket av store infrastrukturprosjekter som legging av gassrørledninger eller bunntråling i fiskeriene. Det er derfor viktig at miljøpåvirkningen fra SMS‑utvinning blir grundig vurdert. Siden 1999 har både universiteter, Sokkeldirektoratet og andre forskningsinstitusjoner gjennomført systematiske studier av havbunnens geologi, fauna og flora i de aktuelle områdene. Kartleggingen har avdekket noen få rødlistede arter, men konsentrasjonen er lav, og typisk korallrev er fraværende på de dype, kalde bunnene.

Videre viser DNV‑rapporter at naturlige habitats sannsynligvis vil gjenoppstå etter at virksomheten er avviklet, og at partikler fra utvinning har en sammensetning som ligner på den som allerede vil bli sluppet ut i naturlige hydrotermiske prosesser. Når man sammenlikner havbunnsutvinning med tradisjonell, landbasert kobbergruvedrift, blir forskjellene tydelige. Globalt sett er de fleste landbaserte forekomstene nesten oppbrukt, og gjennomsnittlig kobberkonsentrasjon i malmen ligger nå under én prosent.

For å produsere samme mengde kobber som fra SMS‑malm, må man derfor bearbeide minst fem ganger så mye masse, noe som medfører enormt høyere energiforbruk, vannforbruk, kjemisk forurensning og ødeleggende inngripen i store landområder. I tillegg fører lange transportkjeder fra gruve til smelteverk til betydelige CO₂‑utslipp. Havbunnsutvinning kan dermed bli en mer miljøvennlig alternativ, forutsatt at reguleringer, konsesjonsvilkår og overvåkning av bunnforhold blir håndhevet strengt.

Norge har allerede etablert et lovverk for konsesjonstildeling, og har omfattende kompetanse innen subsea‑teknologi, skipsbygging, maritime operasjoner og geologi – områder hvor landet er i verdensledende posisjon. Forprosjekter viser også at denne typen utvinning kan være økonomisk lønnsom uten behov for statlige subsidier. Med en av verdens største SMS‑forekomster innenfor sine havområder, har Norge muligheten til å redusere sin avhengighet av importert kobber, sikre nasjonal beredskap og samtidig fremme en mer bærekraftig metallproduksjon.

Likevel er det viktig at beslutningstakere og samfunnsdebattere holder en kritisk linse på potensielle risikofaktorer. Blant de mest omdiskuterte problemstillingene er muligheten for uforutsette miljøskader ved utilsiktet spredning av partikler, potensielle konflikter mellom mineralutvinning og andre marine næringer som fiskeri og turisme, samt behovet for en robust internasjonal regulering av havbunnsmineraler. Et balansert rammeverk som kombinerer vitenskapelig kunnskap, industriell innovasjon og økologisk varsling vil være avgjørende for at Norge kan utnytte sine havbunnsressurser på en ansvarlig og langsiktig måte





