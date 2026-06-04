Havvind-satsingen i Norge: Løsningen på kraftproblemer henger i en tynn tråd

Regjeringens satsing på havvind gjennom Sørlige Nordsjø II møter økende utfordringer. Ventyrs lave bud og prisøkninger truer prosjektet, som skulle levere 6,6 TWh ny kraft til Sør-Norge. Dette kan få store konsekvenser for norsk industri og strømforsyning.

Havvind har lenge vært regjeringens svar på Norges økende kraftbehov. Særlig i Sør-Norge, der strømpris ene er høyest, skulle havvindparken Sørlige Nordsjø II levere store mengder ny kraft.

Men to år etter at kontrakten ble signert med Ventyr, ser løsningen ut til å henge i en stadig tynnere tråd. Staten la 23 milliarder kroner på bordet for å få 6,6 TWh havvind, men prisøkninger og bekymringsfulle signaler fra utbygger setter hele prosjektet i fare. Allerede fra starten stilte mange seg spørrende til hvordan Ventyr kunne legge inn et så lavt bud. Ingen andre, heller ikke Equinor/RWE-partnerskapet, klarte å regne det hjem.

Ventyr, eid av belgiske Parkwind og japanske Jera, har bygget flere havvindparker i Nordsjøen, men kritikere spekulerer i om Ingka, eier av IKEA, er villig til å betale overpris for grønn strøm - eller om de aksepterer tap i første prosjekt for å få fotfeste på norsk sokkel. Lignende situasjoner oppstår i Tyskland, der BP, Jera og Total vant en havvindauksjon i 2013.

Nå prøver selskapene å overtale tyske myndigheter til å stoppe mer utbygging for å unngå skygging, og de jobber for å kunne returnere ubrukte områder uten milliardbøter. Tyske myndigheter har så langt avvist dette, og det kan føre til protester dersom spillereglene endres i etterkant. Dialogen med norske myndigheter er ukjent, men energianalytikere advarer mot at aktører ser på bud som en inngangsbillett til reforhandling.

Statens subsidier er ment å vare i 15 år, og forsinkelser eller avbrudd vil være dramatisk for regjeringen. Dagens industriarbeidsplasser avhenger av nok og billig strøm, og regjeringens standardsvar om mer kraft i systemet blir svekket. Samtidig strømmer datasentre til Sør-Norge, der strømmen er dyrere, men infrastrukturen bedre. Mens amerikanske tech-giganter har driftsmarginer på 45 prosent, sliter norske industribedrifter som Norske Skog og Hydro med 2-8 prosent.

NVE påpeker at 6,6 TWh utgjør en liten andel av Norges totale kraftproduksjon, men det er en merkelig formulering sammenlignet med vannkraftverk som gir 4,4 TWh. Både NVE og Statnett forutsetter at Sørlige Nordsjø II er i drift før 2035. Hvis Ventyr trekker seg, må alle kalkyler revideres - i kraftbransjen og industrien





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Havvind Ventyr Sørlige Nordsjø II Strømpris Subsidier

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