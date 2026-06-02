Havvind-satsingen i Sørlige Nordsjø II truet av kostnadssprekk og usikkerhet

Regjeringens satsing på havvind som løsning på Norges kraftbehov står i fare. Ventyr, som vant kontrakten om Sørlige Nordsjø II, sliter med økende kostnader og spekulasjoner om prosjektets levedyktighet. Dette kan få store konsekvenser for norsk industri og strømforsyning.

Havvind har blitt lansert som regjeringens viktigste virkemiddel for å møte Norges økende kraftbehov. Da kontrakten for Norges første havvindpark, Sørlige Nordsjø II, ble inngått med Ventyr for to år siden, var optimismen stor.

Staten bidro med 23 milliarder kroner i subsidier for å sikre 6,6 TWh fornybar kraft årlig, direkte inn i det sørlige prisområdet med høyest strømpriser. Ventyr vant budet med et tilbud som overrasket bransjen, og mange stilte spørsmål ved hvordan selskapet kunne levere så billig kraft. I ettertid har det kommet frem at kostnadene har økt betydelig, og flere urovekkende signaler tyder på at prosjektet kan være i fare.

Dette setter regjeringens kraftpolitikk under press, ettersom havvind er ment å være et svar på fremtidig kraftmangel. Spekulasjonene rundt Ventyrs lave bud har vært mange. Ingen andre aktører, heller ikke Equinor/RWE-partnerskapet, klarte å regne prosjektet som lønnsomt. Parkwind, som er en del av Ventyr, har erfaring med havvind i Nordsjøen, men det har også vært stilt spørsmål ved om Ingka, eieren av IKEA, er villig til å betale overpris for å sikre grønn strøm til varehusene sine.

En annen forklaring kan være at Ventyr tar et tap i første prosjekt for å etablere seg på norsk sokkel. Situasjonen minner om utfordringene BP og Jera møter i Tyskland, der de vant en lignende auksjon sammen med Total i 2013. I Tyskland har selskapene forsøkt å overtale myndighetene til å stanse mer utbygging i samme område for å unngå skygging, der vindturbiner demper vinden for hverandre.

Den tyske havvindbransjen jobber også for at selskaper skal kunne levere tilbake ubrukte områder uten å betale milliardbøter. Så langt har tyske myndigheter avvist dette og påpekt at byggeplanene var kjent da budene ble lagt inn. I Norge har Ventyr bedt om dialog med regjeringen, men innholdet er ikke offentlig kjent. Energianalytikere advarer mot at aktører kan se på budet som en inngangsbillett til reforhandling, noe som vil være svært skadelig for markedet.

Konsekvensene av et eventuelt Ventyr-trekke seg kan bli alvorlige for norsk industri og kraftforsyning. Regjeringens planer om å tilføre ny kraft til nettet er avhengig av havvind, spesielt med økende etterspørsel fra datasentre og industri. Mens nordområdene har billigere strøm, ønsker mange teknologiselskaper å etablere seg i sør på grunn av infrastruktur og arbeidskraft. NVE har påpekt at 6,6 TWh er en liten andel av Norges totale kraftproduksjon, men sammenlignet med vannkraftverk er det likevel betydelig.

Norges største vannkraftverk gir bare 4,4 TWh i året. Dersom prosjektet forsinkes eller faller bort, må både kraftbransjen og industrien legge nye planer. Dette setter også regjeringens troverdighet i kraftpolitikken på prøve, ettersom havvind har blitt lansert som et universal-svar på alle bekymringer om strømpris og tilgang. Samtidig øker presset fra datasentre som vil etablere seg i sør, og industrien som sliter med lave marginer sammenlignet med tech-gigantene.

Uten ny kraft kan norsk konkurransekraft svekkes, og overgangen til grønn energi bremses





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Havvind Sørlige Nordsjø II Ventyr Kraftforsyning Regjeringen

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