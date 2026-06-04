Havvindpark i Nordsjøen: Ventyr og Regjeringens Trumfkort

Regjeringen og Ventyr har signert en avtale om utbygging av Norges første havvindpark, Sørlige Nordsjø II. Staten har lagt 23 milliarder kroner i potten, og ventet på 6,6 TWh havvind. Men to år senere, med økte priser, har det blitt spekulert i om Ventyr kan trekke seg. Hva skjer hvis de gjør det?

Havvind er regjeringens trumfkort når det gjelder å løse Norges mulige kraftproblemer. Nå ser løsningen ut til å henge i en stadig tynnere tråd. Store mengder ny kraft, direkte inn i det dyreste strømprisområdet i Norge.

Det var lovnaden da regjeringen og Ventyr signerte kontrakten om utbygging av Norges første havvindpark; Sørlige Nordsjø II. Staten la 23 milliarder kroner i potten og skulle få 6,6 TWh havvind tilbake. Det er nå to år siden. I mellomtiden har prisene økt, og det kommer stadig mer urovekkende nyheter fra Ventyr.

Helt fra starten har mange lurt på hvordan Ventyr kunne legge inn et så lavt bud bud på Sørlige Nordsjø II. Ingen andre greide å regne det hjem, ikke engang Equinor/RWE-partnerskapet. Selskapet mener også at de har mer erfaring enn konkurrentene. Parkwind har bygget flere havvindparker i Nordsjøen.

Men det har også blitt spekulert i om Ingka er villige til å betale overpris for å skaffe nok grønn strøm til driften av IKEA. Eventuelt ta et tap i første prosjekt, bare for å komme seg inn på norsk sokkel. Parkwind er et belgisk havvind-selskap, som i ettertid har blitt kjøpt av partneren Jera; Japans største energiselskap. BP og Jera er i en lignende situasjon i Tyskland, der de vant en havvind-auksjon sammen med franske Total i 2013.

Også der stusset mange over lønnsomheten. Nå prøver selskapene å overtale den tyske staten til å stanse mer utbygging i samme område, for å unngå «skygging» – altså at vindturbiner demper vinden for hverandre. Den tyske havvindbransjen jobber også for at selskapene skal kunne levere tilbake ubrukte havvind-områder uten å betale milliardbøter.

Så langt har myndighetene bare svart at alle byggeplaner var kjent da selskapene la inn bud, og at bøtene må betales.kan komme til å protestere hvis spillereglene endres i etterkant. Trolig er det derfor selskapene i Tyskland i stedet prøver å påvirke faktorer utenfor selve prosjektet. Hva «dialogen» med den norske regjeringen går ut på, er ikke kjent.

– Det vil være meget ødeleggende for markedet om aktører begynner å se på budet som en inngangsbillett for å ha eksklusiv 1:1 reforhandling med staten senere,Statens subsidier er ment å vare i 15 år. Men flere, blant annet fornybardirektør Lars Ove Skorpen i Pareto, harDet er dramatisk også for regjeringen. Dagens industriarbeidsplasser avhenger av nok strøm, og billig nok strøm.

«Mer kraft inn i systemet» er regjeringens universal-svar på alle bekymringer om strømpris og tilgang. Samtidig strømmer datasentrene på. Selv om strømmen er billigere i nord, vil mange datasentrene gjerne ligge i sør, med god tilgang på fiber, flyplasser og arbeidskraft.at de amerikanske tech-gigantene har driftsmarginer på opptil 45 prosent, mens Norske Skog, Elkem og Hydro har marginer på 2-8 prosent. NVE skriver i sin rapport at 6,6 TWh utgjør en liten andel av Norges totale kraftproduksjon.

Det er en formulering jeg aldri har hørt dem si om vannkraft, til tross for at Norges største vannkraftverk gir «bare» 4,4 TWh i året





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