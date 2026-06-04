Havvindprosjektet i Sørlige Nordsjø II truer med å sprekke

Regjeringens prestisjeprosjekt for havvind, Sørlige Nordsjø II, står i fare for å bli skrinlagt på grunn av økte kostnader og usikkerhet rundt Ventyrs lønnsomhet. Dette kan få store konsekvenser for Norges kraftforsyning og industri.

Havvindprosjektet Sørlige Nordsjø II, som skulle være regjeringens storsatsing for å løse Norges kraftbehov, står i fare for å bli en gedigen skuffelse. Da kontrakten ble signert for to år siden, lovet staten og Ventyr (et konsortium bestående av Parkwind og Ingka Group) å bygge Norges første havvindpark med en kapasitet på 6,6 TWh årlig.

Staten bidro med 23 milliarder kroner i subsidier, men i dag er optimismen erstattet med økende bekymring. Prisene har steget kraftig, og det har kommet flere urovekkende signaler fra Ventyr om at prosjektet kanskje ikke er lønnsomt likevel. Allerede da budet ble lagt inn, var det mange som stilte spørsmål ved hvordan Ventyr kunne tilby en så lav pris. Ingen andre aktører, ikke engang Equinor/RWE-partnerskapet, klarte å regne på samme måte.

Spekulasjonene gikk på at Ingka, eier av IKEA, var villig til å betale overpris for å sikre seg grønn strøm til varehusene sine. Alternativt kunne de godta et tap for å etablere seg på norsk sokkel. Parkwind, et belgisk havvindselskap som senere ble kjøpt av japanske Jera, har erfaring fra tidligere prosjekter i Nordsjøen, men likevel er usikkerheten stor. Samtidig ser vi en parallell situasjon i Tyskland, der BP og Jera, sammen med franske Total, vant en havvindauksjon i 2013.

Også der ble lønnsomheten satt under lupen. Nå prøver selskapene å overtale tyske myndigheter til å stoppe videre utbygging i samme område for å unngå skyggingseffekter. Tysk havvindbransje jobber også for å få mulighet til å levere tilbake ubrukte områder uten å betale milliardbøter. Så langt har tyske myndigheter vært klare: byggeplanene var kjent da budene ble levert, og eventuelle bøter må betales.

I Norge er situasjonen kritisk for regjeringen, som har gjort Sørlige Nordsjø II til et prestisjeprosjekt. Dagens industriarbeidsplasser er avhengige av tilstrekkelig og rimelig strøm, og regjeringens mantra har vært å få mer kraft inn i systemet. Men hvis Ventyr trekker seg, vil det få store konsekvenser. NVE og Statnett har allerede lagt til grunn i sine framskrivninger at havvindparken er i drift innen 2035.

Et eventuelt brudd vil kreve omfattende omkalkuleringer i både kraftbransjen og industrien. Flere eksperter, blant andre fornybardirektør Lars Ove Skorpen i Pareto, advarer mot at statens subsidier kan bli sett på som en inngangsbillett for reforhandling. Dette vil være ødeleggende for markedet. I mellomtiden strømmer datasentre til Sør-Norge, tiltrukket av fiber, flyplasser og arbeidskraft, men de øker også presset på strømnettet.

Samtidig påpekes det at amerikanske teknologigiganter har driftsmarginer på opptil 45 prosent, mens norske industribedrifter som Norske Skog, Elkem og Hydro sliter med marginer på 2-8 prosent. Kraftbehovet er enormt, og havvind skulle være løsningen. NVE har uttalt at 6,6 TWh utgjør en liten andel av Norges totale kraftproduksjon - en formulering som aldri har blitt brukt om vannkraft, til tross for at Norges største vannkraftverk kun gir 4,4 TWh.

Dette understreker hvor viktig havvindprosjektet er, og hvor mye som står på spill. Skulle Ventyr trekke seg, må regjeringen finne en ny plan. For øyeblikket henger løsningen i en stadig tynnere tråd





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