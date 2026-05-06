Hedda Wegger: Jeg trodde jeg skulle dø etter fødselen

En dramatisk fødsel ble til en kamp om livet da Hedda Wegger (36) fikk en kraftig blødning etter fødselen. Hun forteller om hvordan hun trodde hun skulle dø, men ble reddet av et profesjonelt helsepersonell.

Hedda Wegger (36) kan se tilbake på en dramatisk fødsel som nesten endte i tragedie. Hun hadde vært hjemme med rier da hun plutselig fikk feber og ble innlagt på Ullevål sykehus.

Etter behandling for infeksjon og smertelindring, født hun datteren Iben, men det var ikke slutten på lidelsen. Kort tid etter fødselen begynte Hedda å blø kraftig, noe som raskt ble alvorlig. Hun husker tydelig hvordan hun ropte ut: «Nå fosser det ut av meg». Jordmødrene forsøkte å stanse blødningen, men den fortsatte.

Hedda ble svimmel, kvalm og begynte å kaste opp. Legene ble tilkalt, men blødningen ville ikke stanse. Da ble blødningsalarmen utløst, og et stort team av helsepersonell samlet seg rundt henne. Ektemannen Martin Holm (41) stod maktesløs ved siden av, mens hele rommet fyltes av mennesker.

Han ble sittende alene med den nyfødte datteren mens Hedda ble forberedt på operasjon. For Hedda ble det en blanding av uutholdelig smerte og panikk da legene forsøkte å stanse blødningen med harde kompresjoner mot magen. Hun ropte: «Dere må holde fast hendene mine. Nå klarer jeg ikke å samarbeide lenger».

Hun følte at hodet ble tåkete og trodde hun skulle dø. Likevel prøvte hun å holde fast i det rasjonelle: «Jeg er på sykehuset. De kan håndtere dette». Selv om situasjonen var alvorlig, følte hun seg ivaretatt av det rolige og profesjonelle teamet rundt seg.

Jordmødre og leger snakket til henne hele tiden, fortalte hva de gjorde og ga henne så mye kontroll som mulig. Ifølge epikrisen fikk Hedda en kraftig vaginalblødning etter fødselen, knyttet til rester av morkaken og at livmoren ikke trakk seg godt nok sammen. Hun ble operert, og legene fjernet morkakerester og stanset blødningen. Blodtapet ble estimert til 3400 milliliter, og hun fikk blodoverføring.

Overlege Nina Kittelsen Harsem ved Oslo universitetssykehus forklarer at et blodtap på 3,4 liter er alvorlig og livstruende i mange deler av verden, men at norske sykehus har gode rutiner for å håndtere slike situasjoner. Alvorlige blødninger etter fødsel defineres som et blodtap på over 1500 ml og forekommer hos rundt fem prosent av fødekvinnene. Harsem understreker at de har tydelige prosedyrer for håndtering av akuttsituasjoner og jevnlig opplæring av personell.

Når blødningsalarmen utløses, settes et stort apparat i gang, og alle er på plass på operasjonsstuen i løpet av få minutter. Hedda, som selv er fagutviklingssykepleier, er takknemmelig for den profesjonelle hjelpen hun fikk. Hun beskriver hvordan hun både var redd og følte seg ivaretatt i samme situasjon. Hun opplever at helsepersonellet ga henne så mye kontroll som mulig, selv om hun ikke hadde full kontroll over situasjonen.

Hun understreker at det er viktig å føle seg ivaretatt og redd i en og samme situasjon





