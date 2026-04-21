Hedegart vraker skiskyting etter manglende eliteplass

Etter en drømmesesong i langrenn ønsket Hedegart å gjøre comeback som skiskytter, men han nekter å takke ja til en plass på rekruttlandslaget.

Det var tirsdag at den profilerte trønderen bekreftet nyheten som har preget sportsmiljøet de siste dagene. Etter en periode med intens spekulasjon om fremtiden, står det nå klart at han legger bort drømmen om et comeback i skiskyttersporet. For Hedegart føles beslutningen som et smertefullt brudd med en livslang lidenskap. Han beskriver følelsen av å gi slipp på skiskyting som å avslutte et langt og kjærlighetsfylt forhold, en sport han har viet hele sin ungdom og tidlige voksenkarriere til.

Selv om han nå har oppnådd ikonisk status i langrennssporet, stikker savnet etter børsa og blinkene dypt i sjelen hans. Bakgrunnen for dette dramatiske valget ligger i de vanskelige årene før gjennombruddet. Etter en periode med svake prestasjoner på standplass og manglende tillit fra landslagsledelsen i skiskyting, valgte han å legge om kursen totalt før 2025/2026-sesongen. Overgangen til langrenn viste seg å være en genistrek som overgikk alle forventninger. Med flere verdenscupseire, pallplasseringer og NM-gull i bagasjen, kronet han sesongen med to olympiske gullmedaljer og en bronse under lekene i Italia. Til tross for suksessen i langrenn, har Hedegart aldri lagt skjul på at motivasjonen for å vende tilbake til skiskyting var til stede, forutsatt at rammene var profesjonelle nok. Kravet var tydelig fra utøverens side: Han ønsket en plass på elitelaget for å kunne satse mot toppen på en forsvarlig måte. Da beskjeden kom om at Norges Skiskytterforbund kun kunne tilby en plass på rekruttlandslaget, ble konklusjonen enkel. Hedegart bekrefter at han har hatt en ryddig og god dialog med forbundet, men at han ikke er villig til å gå på kompromiss med sine sportslige ambisjoner ved å takke ja til en rekruttplass. Skuffelsen er åpenbar, selv om han understreker at han var forberedt på at dette kunne bli utfallet. Han takker for den grundige vurderingen som har blitt gjort, men velger nå å se fremover med fokus på nye utfordringer i langrennsverdenen, hvor han fortsatt har mye ugjort til tross for de enorme bragdene han allerede har levert for det norske publikummet





