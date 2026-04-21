Hedegart vraket av skiskytterforbundet: Drømmen om comeback knust

Etter en historisk sesong i langrennssporet ønsket Hedegart å returnere til skiskyting, men kravet om en plass på elitelaget ble avslått av Skiskytterforbundet.

Det var med tungt hjerte at den norske langrennsprofilen Hedegart tirsdag bekreftet nyheten mange hadde fryktet: Drømmen om et comeback i skiskyttersporet blir ikke realisert denne gangen. Etter en sesong der han har dominert langrennsarenaen med både OL-gull og verdenscupseire, var motivasjonen for å returnere til sin gamle lidenskap stor. Selv beskriver han følelsen av å legge bort planene om en retur til skiskyting som et kjærlighetsbrudd.

Han forklarer at forholdet til skiskyting har vært en sentral del av hans identitet gjennom hele oppveksten, og beslutningen om å legge bort siktet for å fokusere utelukkende på langrenn har vært en emosjonell prosess som har krevd mye refleksjon. Bakgrunnen for at Hedegart i sin tid valgte å satse alt på langrenn før 2025/2026-sesongen, var preget av frustrasjon over manglende treffsikkerhet på standplass og manglende tillit fra landslagsledelsen i skiskyting. Det viste seg å være en genistrek. Gjennom den siste sesongen har han utviklet seg til å bli en av verdens beste langrennsløpere, med suksess i både nasjonale og internasjonale mesterskap. Den enorme suksessen i Italia, hvor han tok med seg to gull og en bronsemedalje, understreket hans unike kapasitet. Likevel har ønsket om å kombinere langrennsformen med skyteferdighetene aldri forsvunnet, men han satte ett strengt krav for en eventuell overgang: En plass på elitelaget var en absolutt forutsetning for at han skulle vurdere et klubbytte. Nå står det klart at Skiskytterforbundet ikke kunne imøtekomme dette kravet. Tilbudet om en plass på rekruttlandslaget var ikke tilstrekkelig for utøveren som nå er etablert i verdenstoppen. Hedegart legger ikke skjul på at han føler seg skuffet over utfallet, selv om han var mentalt forberedt på at det kunne ende slik. Han påpeker at dialogen med forbundets ledelse har vært ryddig og profesjonell hele veien, og at han respekterer deres grundige vurdering, selv om han er uenig i konklusjonen. Denne avgjørelsen betyr i praksis at Hedegart nå må legge skiskytterkarrieren helt på hylla for å rette blikket mot nye mål i langrennssporet. Spørsmålet mange nå stiller seg er hvordan dette vil påvirke motivasjonen hans fremover, men han har allerede signalisert at han er klar for nye utfordringer i langrennsverdenen. Det er tydelig at døren for skiskyting nå er lukket for godt, og at trønderen må finne sin motivasjon i å videreutvikle sin dominans i langrennsverdenen i årene som kommer





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skiskyting Langrenn Hedegart Skiskytterforbundet Vintersport

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bjørnafjorden: Søker etter savnet mann(Åpen for alle lesere)

Read more »

Iran stenger Hormuzstredet etter amerikansk blokadeIran har igjen stengt Hormuzstredet for skipstrafikk, med henvisning til at USA fortsatt blokkerer iranske havner. Dette skjer etter en periode der stredet var delvis åpnet som en del av en avtale.

Read more »

Equinor øker produksjonen på Mongstad etter drivstoffkrisenOljelandet Norge har bare ett raffineri igjen. På Mongstad utenfor Bergen har Equinor oppjustert produksjonen av flybensin og diesel.

Read more »

Offiser i Forsvaret siktet etter utbetaling av Ukraina-støtteEn daglig leder og en offiser i Forsvaret er siktet av Økokrim etter å ha mottatt støtte fra Nansen-programmet, for utstyr som skulle til Ukraina, melder VG.

Read more »

Haaland avgjorde kampen og åpnet tittelracet – Ødegaard knust etter dramatisk oppgjørErling Braut Haaland ble den avgjørende kraften i en nervepirrende kamp, og sikret en seier som kan ha stor innvirkning på ligatittelen. Kampen var preget av intense dueller, spesielt mellom Haaland og Arsenals Gabriel, og publikum på Etihad Stadium var i ekstase. På motsatt banehalvdel leverte keeperen en kontroversiell innsats som kostet laget dyrt, mens Martin Ødegaards lag måtte se drømmen om gull falme.

Read more »

Har ikke gitt opp drømmen om oppdrett i KvamSteinkjer kommune vil oppheve reguleringsplanen for nedlagte Øren Landsted. Det prøver eieren å stoppe.

Read more »