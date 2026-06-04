Hege Nilssen på første Nav-besøk: - Jeg har brukt Nav opp gjennom livet

Den nye Nav-sjefen Hege Nilssen besøkte Grünerløkka Nav-kontor sammen med minister Kjersti Stenseng. Fokuset var på sikkerhet, ungdomsveiledning og det store budsjettet på 736 milliarder kroner.

Hege Nilssen har bare vært øverste leder for Nav i to dager, men allerede er hun på besøk hos Nav -kontoret på Grünerløkka sammen med arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng .

Nilssen kommer ni minutter for tidlig i en Oslo Taxi, og Nettavisen benytter anledningen til en liten prat før ministeren ankommer presis. Samtalen dreier seg raskt om størrelsen på Nav-budsjettet. I 2026 forvalter Nav hele 736 milliarder kroner, noe som tilsvarer 130.000 kroner per innbygger. Nilssen selv er ikke helt med på tanken om å være verdens mektigste byråkrat, men størrelsen på budsjettet er ubestridelig.

Inne på kontoret blir gruppen møtt av enhetsleder Trude Aasen, som forklarer at det ikke lenger heter publikumsmottak, men servicetorg. Områdene er preget av høy sikkerhet, med synlige vakter og et eget sikkerhetsteam. Dette er en endring som har skjedd de siste årene, ifølge Stenseng, som påpeker at Nav ofte er det siste stedet folk fysisk møter staten. Nilssen innrømmer at dette er første gang hun er inne på et Nav-kontor, selv om hun har brukt Nav tidligere.

Videre møter de ungdomsveilederne William Jah Frøskeland og Sofie Furuseth, som har ansvar for 50 ungdommer hver. Mange av disse ungdommene sliter med psykisk uhelse og sammensatte problemer. William og Sofie forteller at de bruker mer tid på å få unge i jobb, og at samarbeidet med helse, bydel og skole er blitt bedre. De understreker at det skal lite til før ungdommene faller tilbake, og at det trengs større aksept for at jobbinkludering er en lang prosess.

Nilssen lytter interessert og sier hun vil benytte seg av de ansattes erfaring. Det tverrsektorielle arbeidet er viktig, og hun viser til klassikeren Makt og avmakt av Gudmund Hernes. Møtet viser at Nav står overfor store utfordringer, men også at det finnes dedikerte medarbeidere som jobber for å få flere i arbeid





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