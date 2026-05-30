Hege Storhaug forsvarer Mette-Marit i kraftigFacebook-innlegg

Samfunnsdebattant Hege Storhaug har skrevet et kraftig Facebook-innlegg der hun forsvarer kronprinsesse Mette-Marit mot hets og latterliggjøring. Hun beskriver kronprinsessen som en sårbar og god menneske, sammenligner henne med Lady Diana, og oppfordrer til respekt for helsen hennes som er svært alvorlig på grunn av lungefibrose. Innlegget har fått enorm oppmerksomhet på sosiale medier.

Innlegget har fått stor oppmerksomhet med tusenvis av likes og kommentarer. Storhaug påpeker at Mette-Marit har utsatt for hets i måneder, og at det er uutholdbart. Hun understreker at kronprinsessen er et menneske med følelser, og at hun har forsøkt å forvalte livet sitt til det beste for de hun elsker, Norge og seg selv. Sammenligningen med Diana fremhøver at Mette-Marit har lignende sårbarhet og ydmykhet.

Og tross at mange kanskje vil le av dette, forblir hun beundringsfull. Hun påpeker også at kronprinsessen er svært syk, og at helsen hennes er alvorlig. Storhaug ønsker at Mette-Marit en dag blir dronning, og oppfordrer henne til å holde ut. Artikkelen nevner også medietrykket rundt Mette-Marit, spesielt etter avsløringer om kontakt med Jeffrey Epstein, og staten straffesaken mot Marius Borg Høiby.

Kongehuset har tatt selvkritikk, og det er blitt diskutert om Mette-Marit bør gå av. Venstre-politiker Omar Svendsen-Yagci har uttrykt at hun burde det. Kronprinsesse Mette-Marit lider av lungefibrose, noe som påvirker officielle engasjementer. Storhaug mener alvoret i helsen bør prege måten hun omtales på, og henvender seg direkte til kronprinsessen med ønske om at hun holder ut. Sammenhengenviser til Haakons valg av Mette-Marit som et symbol for likeverd, og at hun er en alenemor.

Innlegget har fått over 2700 likerklikk, over 600 kommentarer og delt mer enn 100 ganger. Hege Storhaug ønsker ikke å utdype ytterligere. artikkelen nevner også at Nettavisen har dekket disse temaene, inkludert at kong Harald ønsker å toppses, at det er en nedtur for Mette-Marit, og at det er bekymring for en krisetid for kongehuset. Det også nevnes at det offisielle besøket til Japan måtte avlyses på grunn av helsen til kronprinsessen.

