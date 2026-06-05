Hegnar raser mot ordførerens forsvar av Morrow

Trygve Hegnar kritiserer Arendal-ordfører Inger Brokka de Ruiter for hennes forsvar av batteriselskapet Morrow, som gikk konkurs med 3,4 milliarder i offentlige midler. De Ruiter avviser kritikken og mener Norge feilet, ikke selskapet.

Finansavisens ansvarlige redaktør Trygve Hegnar har kommet med krass kritikk mot ordfører i Arendal, Inger Brokka de Ruiter, etter at hun forsvarte batteriselskapet Morrow Batteries i en kronikk.

Hegnar skrev i en kommentar at de Ruiter bør holde seg unna finans og at hun er en fare for sine omgivelser. Bakgrunnen er at Morrow gikk konkurs i mai, med offentlige midler anslått til 3,4 milliarder kroner. Dette har utløst en heftig debatt om norsk industrisatsing. De Ruiter svarte i Klassekampen at det ikke var Morrow som feilet, men Norge.

Hun avviser Hegnars kritikk og kaller den synsing med slips. Hun understreker at Morrow vant forsvarskontrakter i konkurranse med Kina og EU, noe som viste at norsk teknologi kan hevde seg. Hun mener at norske myndigheter har vært for forsiktige sammenlignet med USA, Kina og EU, som investerer tungt i ny industri. Samtidig peker hun på at infrastrukturinvesteringene i industriområdet fortsatt står igjen.

Frp-leder Sylvi Listhaug tok også et kraftig oppgjør med Morrow-satsingen etter konkursen. Hun skrev i Dagens Næringsliv at over 200 ansatte har mistet jobben og at skattebetalerne sitter igjen med en regning på flere milliarder. Hun skylder på regjeringens batteristrategi og trekker frem at Arendal kommune brukte 250 millioner kroner uten å få noe tilbake. De Ruiter avviste dette i en egen kronikk og viste til at tomtene, havna og infrastrukturen fortsatt er attraktive.

Debatten har også engasjert andre aktører som samfunnsredaktør Skjalg Fjellheim i Nettavisen, som beskriver situasjonen som en fiasko for skattebetalerne. De Ruiter står fast på at Norge må tørre å satse på fremtidens arbeidsplasser, eksportinntekter og velferd. Hun mener at tap på noen hundre millioner ikke bør omtales som en skandale, men som en del av en nødvendig omstilling. Hegnars kritikk blir dermed møtt med motangrep, og ordskiftet viser dype uenigheter om hvordan Norge skal håndtere grønn industri





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