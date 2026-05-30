Hegseth advarer om kapasitet til Amerika: Gjenoppta krigen mot Iran

Pete Hegseth ropte asiatiske land for forsvarsbyrden, kritiserte Europa og uttrykte bekymring over Kina mens han understreket USAs militære styrke i Stillehavet. Trump vurderer Iran-avgjørelse uten resultat.

USA er mer enn kapabel til å gjenoppta krigen mot Iran , sa forsvarsminister Pete Hegseth under en sikkerhetskonferanse i Singapore. Hegseth deltok på den årlige IISS Shangri-La Dialogue sammen med forsvarsministre fra flere land, inkludert Norges Tore O. Sandvik.

Han ropte flere asiatiske land for å dele forsvarsbyrden, men uttrykte også bekymring over Kinas militære opprustning og utvidelse av aktiviteter i regionen. Hegseth understreket at USA er en stillehavsnasjon og krever at Kina respekterer dens rolle. Han kritiserte Europa for å alliere seg uten drama og moralisering. Tidligere hadde Donald Trump møtt sine rådgivere for å ta en endelig avgjørelse om Iran, men kom ut uten et svar.

Et tjeneste i Det hvite hus sa at Trump kun vil godta en avtale som er gunstig for USA og som tilfredsstiller hans røde linjer, inkludert at Iran aldri får atomvåpen. Diskusjonene fortsetter om frigjøring av iranske midler som er frosset i utlandet. Finansminister Scott Bessent opplyste at USA har beslaglagt iranske kryptovalutaverdier verdt en milliard dollar som en del av den økonomiske komponenten av Trumps press mot Iran.

Han la til at enhver tilbakerulling av den økonomiske blokaden vil skje sakte





USA og Iran: Ny konflikt i HormuzstredetUSA har gjennomført angrep mot iranske militære mål etter meldinger om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas. USAs utenriksminister Marco Rubio og president Donald Trump under et kabinettmøte avviste meldinger om en avtale med Iran om Hormuzstredet, og advarte Oman mot å forsøke å kontrollere det strategiske stredet. En amerikansk tjenesteperson sier at angrepene var defensive og ment for å opprettholde våpenhvilen.

Trump avviser at mellomvalget påvirker Iran-forhandlingenePresident Donald Trump avviser at frykten for mellomvalget i november påvirker Iran-forhandlingene. Han sier han ikke er bekymret over å la Iran-krigen trekke ut i tid. Utspillet bekymrer republikanske strateger.

USA har gjennomført nye angrep i IranUSA har for andre gang denne uken gjennomført angrep mot iranske militære mål. Det skjer etter meldinger om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas i natt.

Jill Biden om Bidens debatt og Iran-angrep på USAs baseTidligere førstedame Jill Biden sier hun trodde Joe Biden hadde fått slag under debatten mot Trump. Irans revolusjonsgarde hevder å ha angrepet en amerikansk luftbase som svar på USAs angrep ved Bandar Abbas.

