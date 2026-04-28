Hegseth i trøbbel: Krigen går ikke som planlagt – kan Trump ofre sin mest lojale?

Pete Hegseth, en av president Trumps mest profilerte støttespillere, står i et stadig mer prekært lys. Krigen mot Iran går ikke som planlagt, og Hegseth risikerer å bli ofret.

Pete Hegseth , en av president Trumps mest profilerte støttespillere, står i et stadig mer prekært lys. Han beskrives som en ekstremt patriotisk, religiøs og konfronterende personlighet, og det reises spørsmål ved hvor lenge han kan fortsette i sin posisjon.

Hegseth har skapt sterke reaksjoner, også internt i administrasjonen, særlig etter å ha utfordret militære ledere og fjernet erfarne generaler. Samtidig går krigen mot Iran ikke som planlagt, med økende kostnader og raskere tømming av våpenlagre. Dette kan føre til at Hegseth blir ofret som en syndebukk, til tross for Trumps verdsetting av kampvilje og lojalitet.

Hegseths voldsomme patriotisme har gjort ham til et lett mål for satire, inkludert Lego-videoer produsert av iranske trollfabrikker og en skarp parodi i filmen Team America: World Police. Filmen, som karikerer amerikansk utenrikspolitikk og overdreven patriotisme, speiler på uhyggelig vis dynamikken i Trumps administrasjon og Hegseths rolle i den. Likhetene mellom komedien og realiteten i Pentagon er slående, med trusler om utslettelse og en forenklet forståelse av konflikter.

Denne tendensen til å redusere komplekse spørsmål til enkle motsetninger er ikke ny, men har blitt forsterket under Trump-administrasjonen. Hegseth passer perfekt inn i dette universet, med en overdreven krigersk holdning som minner om amerikanske soldater i Afghanistan, blottet for nyanser og overbevist om at kraft er den eneste løsningen. Hegseths tid som forsvarsminister har vært preget av uro og kontroverser.

Han har prioritert handlekraft og lojalitet over prosedyrer og institusjonelle bremser, og har oppfordret soldater til å ignorere reglene i Irak. Han har også vært en sterk forkjemper for å benåde soldater dømt for krigsforbrytelser. Denne holdningen reflekterer en virkelighetsoppfatning der folkeretten er irrelevant og lojalitet til egne er alt.

Mange veteraner sliter med krigens traumer, men hos Hegseth ser det ut som krigen fortsatt pågår, ikke på en slagmark i Irak eller Afghanistan, men i Det hvite hus, Pentagon og i møter med journalister. Han ser fiender overalt, ikke lenger jihadister, men kritiske reportere og politiske motstandere. Denne uken skal Hegseth i åpen høring i Kongressen om forsvarsbudsjettet, med en prislapp på Iran-krigen som nærmer seg én milliard dollar dagen.

Spørsmålet er om han kan overleve det politiske oppgjøret som venter, slik Pam Bondi og Kristi Noem ikke klarte





