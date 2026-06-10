Hegseth kunngjør nattens amerikanske bombeangrep mot Iran etter direkte konfrontasjon

Forsvarsminister Pete Hegseth har ansatt at USA kommer til å iverksette bombinger av viktige iranske anlegg i natten. Dette kommer etter at begge landene har utvekslet angrep tidligere på natten, ettersom president Trump påsto at et amerikansk helikopter ble skutt ned av iranske styrker. Trump har同时也 vekslet mellom trusler og håp om en avtale, mens Iran fastslår at de er forberedt på nytt amerikansk angrep og vil slå tilbake mot amerikanske interesser. Våpenhvileavtalen i april er ytterligere satt på prøve.

USA s forsvarsminister Pete Hegseth har kunngjort at Amerika vil bombe viktige anlegg i Iran i løpet av natten, bare timer etter at de to landene har utvekslet militære angrep.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters sa Hegseth onsdag kveld at USAs midtøstenkommando vil være svært opptatt. Natt til onsdag begynte en rekkja direkte angrep mellom Iran og USA, etter at president Donald Trump påsto at iranske styrker hadde skutt ned et amerikansk helikopter. Hegseth forsikret at begge pilotene, som fløy Apache-helikoptre, er i god fysisk tilstand. Selv om de militære aksjonene stanset tidlig norsk tid, advarte Trump Iran om at USA kan iverksette nye angrep dersom en avtale ikke blir inngått.

Trump la til en rantusi i et sosiale-mediumspost der han erklærte at Iran var fullstendig beseiret, kalte Midtøsten en bølle og uttalte at Iran kun prater og ikke handler, og at de nå må betale prisen. Samtidig har det iranske statlige nyhetsbyrået Tasnim citeret en militant kilde som påpeker at Irans væpnede styrker er forberedt på et amerikansk angrep i natten. Kilden avvek helt at et nytt amerikansk angrep vil føre til et kraftig tilbakeslag fra Iran mot amerikanske interesser.

På grunn av den eskalerende situasjonen har USAs ambassade i Bagdad oppfordret amerikanske statsborgere i regionen til å være på vakt. Irans FN-ambassadør Amir Saeid Iravani har tidligere på dagenuttalt til FNs sikkerhetsråd at ingen varig avtale med USA er mulig å oppnå gjennom trusler, skremildelse og maktbruk. Forhandlinger om en langsiktig fred mellom USA, Iran og Israel har stått i stampe i ukene.

Trump har sikkert vekslet mellom å true med nye angrep og å hevde at en avtale er nær, spesielt i sosiale medier. De siste dagenes skuddvekslinger har satt den skjøre våpenhvileavtalen, som ble inngått i april, på sin siste prøve





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USA Iran Hegseth Trump Angrep Våpenhvile Forhandlinger

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