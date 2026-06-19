Hegseths skarpe appell til europeiske Nato-allierte

USAs forsvarsminister Pete Hegseth har rettet kraftig kritikk mot Nato-land som ikke investerer nok i forsvar eller nekter basertilgang. Under et åpent kamera i Brussel pekte han på møtet i Bergen der en eksklusiv gruppe allierte diskuterte samarbeid om forsvarsinvestering. Norge nekter å bli unntatt fra Usa-kritikken.

Nato s forsvarsministere møtes jevnlig, men bak lukkede dører. Under et møte i Brussel torsdag morgen, holdt USA s forsvarsminister Pete Hegseth en åpen kameratale hvor han rettet skarp kritikk mot europeiske allierte for lavt forsvarsbudsjett og manglende vilje til å stille baser til disposisjon under krigen mot Iran.

Han uttalte at etter den kalde krigen rustet mange europeiske land ned, og at fokus ble flyttet fra militærkapasitet til andre politiske mål. Hegseth understreket at USA nå krever at allierte øker sine forsvarsinvesteringer, og pekte på at noen allerede er langt ut i forhold til målet om fem prosent av BNP til forsvar innen 2035.

Han nevnte heller ikke Norge ved navn, men refererte til et lukket møte om fokusert forsvarsinvestering på marinebasen Haakonsvern i Bergen i slutten av mai. Dette møtet, arrangert av USA og ledet av viseforsvarsminister Elbridge Colby, hadde en kort deltakerliste bestående av Norge, Sverige, Finland, Polen, Tyskland og Nederland. Fotomateriale fra møtet viste blant andre Natos øverstkommanderende i Europa, general Alexus G. Grynkewich, og norske aktører som forsvarssjef Eirik Kristoffersen og ambassadør Anita Nergaard.

Ifølge Colby var invitasjonen rettet mot land som allerede nådde det såkalte Haag-målet om fem prosent. Han beskrev samlingen i Bergen som et spill av felles vilje til å bygge samarbeid om planlegging og investeringer i forsvarsindustrien. Norgesforsvarsminister Tore O. Sandvik, som var til stede i Brussel, sa at Norge har oppfattet den skarpe kritikken, men at Norge fortsatt har et arbeid å gjøre for å nå målene.

Han pekte på at Norge samarbeider med Storbritannia og Tyskland om fregatt- og ubåtbygging, og at fellesnevneren for de inviterte landene er at de tar nøkkelroller i Nato. Hegseth kritiserte også land som nektet USA tilgang til baser i luftangrepene mot Iran, omtalte det som skammelig, og varslet at amerikanske bidrag til Nato vil bli betinget av andre alliertes fremtidige forsvarsinvesteringer. Han kunngjorde en gjennomgang av USAs militære styrker i Europa i løpet av de neste seks månedene.

Denne utviklingen er en del av et større byrdeskifte hvor Europa skal ta et større ansvar for egen sikkerhet, ofte omtalt som Nato 3.0. Dette vil være et sentralt tema når Natos stats- og regjeringssjefer møtes i Ankara i juli, hvor også USAs president Donald Trump skal delta





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