Heidi Sørensen er død

Tidligere SV-politiker og direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, har gått bort etter flere års kamp mot kreft. Hun var en sentral skikkelse i norsk klima- og miljøpolitikk.

Heidi Sørensen , en markant stemme i norsk klima- og miljøpolitikk , er død etter flere års kamp mot kreft. Det bekrefter hennes mann, Torbjørn Lange, til NRK.

Lange skriver på Facebook at livet med Heidi har vært svært innholdsrikt. Sørensen døde natt til lørdag. Hun ble 56 år gammel. Sørensen representerte Oslo for Sosialistisk Venstreparti (SV) på Stortinget fra 2001 til 2005.

Etter sin tid på Stortinget, fortsatte hun å engasjere seg i miljøspørsmål, og de siste årene var hun direktør i Klimaetaten i Oslo kommune. Hennes karriere var preget av en sterk dedikasjon til klima og natur, og hun har satt et tydelig spor etter seg i norsk politikk og forvaltning. Hun kjempet en lang og vanskelig kamp mot kreft, som først ble diagnostisert i 2018.

Selv om hun opplevde tilbakefall og spredning av sykdommen, fortsatte hun å arbeide for de sakene hun trodde på, helt til det siste. Hun viste en bemerkelsesverdig styrke og optimisme gjennom hele sykdomsforløpet, og delte åpent om sine opplevelser på Facebook, hvor hun takket for all støtte og omtanke hun mottok. Sørensen fortalte i 2022 til Innherred om hvordan hun først ble diagnostisert med brystkreft, men legene trodde de hadde klart å kurere henne.

Dessverre ble hun akutt syk under en sykkelferie i 2022, og det ble konstatert at kreften hadde kommet tilbake og spredt seg til skjelettet. Til tross for dette fortsatte hun sitt arbeid i Klimaetaten, og viste en imponerende arbeidsmoral og engasjement. SV-leder Kirsti Bergstø beskriver Sørensen som en person som har satt dype spor. Hun fremhever hennes lange og aktive engasjement for klima og natur, både som leder i Natur og ungdom og Naturvernforbundet, som stortingsrepresentant og statssekretær for SV.

Bergstø understreker at Sørensen vil bli savnet av mange, og sender sine tanker til familien og Heidis nærmeste. Sørensen hadde også en sentral rolle i Miljøverndepartementet fra 2007 til 2012, hvor hun var statssekretær og hadde ansvaret for viktige saker som klimameldingen og den nye naturmangfoldloven. Før det var hun fast møtende vararepresentant for Kristin Halvorsen i periodene 2005-2007 og 2012-2013.

Fra 2013 til 2016 jobbet hun for Verdens naturfond (WWF) før hun tiltrådte stillingen som direktør i Klimaetaten i 2017. På sin 56-årsdag, 14. februar, delte Sørensen en åpenhjertig melding på Facebook hvor hun fortalte om spredningen av kreften og sin usikkerhet rundt fremtiden. Hun avsluttet innlegget med en varm takk til alle som hadde støttet henne, og uttrykte sin takknemlighet for hvert hjerte, hver tanke og hvert ord hun hadde mottatt. Hennes mot og åpenhet i møte med sykdommen har berørt mange





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Heidi Sørensen SV Klimaetaten Kreft Død Miljøpolitikk

United States Latest News, United States Headlines

