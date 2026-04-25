Heidi Sørensen er død – en markant miljøpolitiker har gått bort

Tidligere stortingsrepresentant og direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen, er død etter flere års sykdom. Hun var en sentral skikkelse i norsk miljøpolitikk og vil bli dypt savnet.

Heidi Sørensen , en fremtredende skikkelse innen norsk miljøpolitikk , er gått bort etter flere års kamp mot sykdom. Hun død e natt til lørdag, og nyheten har blitt mottatt med stor sorg av politikere og organisasjoner over hele landet.

Sørensen etterlater seg et betydelig fotavtrykk i arbeidet for klima og natur, og vil bli dypt savnet av mange. Statsminister Jonas Gahr Støre beskriver henne som et varmt og engasjert medmenneske, og fremhever hennes solide kunnskaper og engasjement for både sosiale spørsmål og miljøpolitikk. Han uttrykker sine tanker og medfølelse til hennes nærmeste. Heidi Sørensen representerte Oslo for Sosialistisk Venstreparti (SV) på Stortinget fra 2001 til 2005.

Selv om hun mistet plassen ved valget i 2005, fortsatte hun å være en aktiv politisk kraft som fast møtende vararepresentant i periodene 2005-2007 og 2012-2013. Hun hadde en sentral rolle som statssekretær i Miljøverndepartementet fra 2007 til 2012, hvor hun var ansvarlig for viktige saker som klimameldingen og den nye naturmangfoldloven. Før sin tid på Stortinget og i regjeringen, var Sørensen en markant leder i miljøorganisasjonene Natur og Ungdom og Naturvernforbundet.

Etter sin tid i politikken, fortsatte hun sitt engasjement for miljøet ved å jobbe for Verdens naturfond (WWF) fra 2013 til 2016. I 2017 tok hun på seg rollen som direktør i den nyopprettede Klimaetaten i Oslo kommune, hvor hun fortsatte å arbeide for en mer bærekraftig utvikling av hovedstaden. Sørensens åpenhet rundt sin kreftdiagnose, som hun mottok i 2018, har berørt mange.

På sin 56-årsdag, 14. februar, delte hun en offentlig melding på Facebook hvor hun fortalte at sykdommen hadde spredd seg og at hun ikke visste hvor lenge hun hadde igjen. Til tross for den vanskelige situasjonen, uttrykte hun takknemlighet for all støtte og omtanke hun hadde mottatt fra venner, familie og følgere. Hun avsluttet innlegget med et varmt takk til alle som hadde heiet på henne, og fremhevet hvordan deres hjerter, tanker og ord hadde gitt henne styrke.

Heidi Sørensens bortgang representerer et stort tap for norsk miljøpolitikk, og hennes engasjement og arbeid vil fortsette å inspirere fremtidige generasjoner. Hun vil bli husket som en sterk stemme for klima og natur, og en dedikert forkjemper for en mer bærekraftig fremtid. Hennes bidrag til miljøarbeidet har vært uvurderlig, og hennes minne vil leve videre i de sakene hun kjempet for





