Den norske angriberen Tobias Heintz scoret alle fire målene for IFK Göteborg i en spennende 5-4-seier over Västerås. Seieren hjalp laget å komme seg over nedrykksstreken i Allsvenskan.

Tobias Heintz satte umiddelbart sin signing på IFK Göteborgs kamp mot Västerås . Han scoret allerede etter 13 sekunder og fortsatte å dominere med en fantastisk fremføring.

Heintz, den norske angriberen, viste sine kvaliteter med fire mål, som sikret en dramatisk 5-4-seier. Matchen startet med et brak, da Heintz mottok en clear fra Västerås keeper og skjøt inn bare 13 sekunder etter start. Sju minutter senere utvidet han ledelsen til 2-0 ved å utnytte en feil i forsvar. İlk halvdel fortsatte med flere mål fra begge lag, og Heintz fullførte sin hat-trick før pause med et mesterlig mål ved bakre stolpe.

Selv om Västerås kom tilbake og utlignet til 4-4 i andre omgang, sikret Heintz seieren med sitt fjerde mål, et langskudd fra utenfor boksen som ramlet rent ieringen. Denne seieren er avgjørende for IFK Göteborg i kampen mot nedrykk, da de nå klatrer over streken i Allsvenskan-tabellen. Heintz' ytelse har gitt laget et stort løft i en tøff sesong. (©NTB





