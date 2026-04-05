Hekketalentet Elea Bock om ADHD-diagnosen: – Jeg følte jeg var på bristepunktet

Elea Bock, et av Norges mest spennende hekketalenter, deler åpenhjertig sin historie om ADHD-diagnosen, kampen for å akseptere den, og hvordan medisiner og hjelp har endret livet hennes. Hun oppfordrer andre til å søke hjelp tidlig.

OLYMPIATOPPEN, SOGNSVANN (Nettavisen): Elea Bock , en av Norges mest lovende hekkeløp sttalenter, har åpent delt sin historie om kampen mot ADHD og veien til å akseptere diagnosen. I et ærlig intervju forteller Bock om øyeblikket da hun fikk diagnosen, en beskjed hun i utgangspunktet nektet å godta. Hun beskriver hvordan hun slet med hverdagslige utfordringer før diagnosen, noe som blant annet førte til parkeringsbøter på 200.000 kroner.

Da psykiateren presenterte diagnosen, var hennes første reaksjon fornektelse. Hun forteller at hun tenkte at psykiateren enten ikke forsto henne eller tok feil. Diagnosen utløste en sterk reaksjon hos den unge idrettsutøveren, som beskrev øyeblikket som klaustrofobisk. Hun innså at utfordringene hun opplevde ikke bare ville forsvinne, men at de var en del av henne. Bock forteller også om stigmaet knyttet til diagnosen, spesielt det å føle seg flau over å ha en diagnose hun ikke hadde forventet. Før diagnosen og medisinsk hjelp var på plass, følte Bock at hun ofret alt for idretten. Nå ser hun at hun tidligere fungerte på halv maskin. Hun estimerer at hun før hadde et fokus på rundt 50% av det hun har i dag. Toppidrett handler om mer enn bare trening, det er en livsstil, og ADHD-utfordringene gjorde det vanskelig å ta de riktige valgene konsekvent i hverdagen. Etter å ha begynt på medisiner og fått profesjonell hjelp, har hverdagen endret seg drastisk. Hun understreker at det ikke handler om å løpe raskere direkte på grunn av diagnosen, men heller om å ha det bedre i hverdagen og ta bedre valg. Disse små endringene har gjort en stor forskjell. \I sitt treningsmiljø i Oslo har Bock funnet en uventet alliert i treneren Petar Vukičević. Selv om de kommer fra forskjellige bakgrunner, deler de en følelse av å være i mindretall. Bock, som er stolt av sin samiske bakgrunn, og Vukičević, som er fra et annet land, spøker med at de er “oss mot dem”. Vukičević er en trener som tar vare på sine utøvere og er kjent for sin direkte tilnærming. Bock beskriver ham som like streng mot alle, uavhengig av bakgrunn. Bokk forteller at Vukičević ikke behandlet henne annerledes enn sine egne barn. Bock ønsker nå å bruke sin historie til å hjelpe andre unge jenter som sliter med lignende utfordringer. Hun oppfordrer til å søke hjelp før problemene blir for store. Hun følte selv at hun var nær bristepunktet før hun tok tak i problemene. Intervjuet ble gjort mens Bock forberedte seg på sitt første senior-VM, men en skade satte en stopper for hennes deltakelse. Reserven i treningsgruppen, Lovise Skarbøvik Andresen, fikk muligheten til å representere Norge i mesterskapet i stedet. Til tross for dette, er Bock fast bestemt på å fortsette å jobbe mot sine mål, og hennes historie om motgang og personlig vekst er en inspirasjon for mange. Bock har vist en utrolig styrke og åpenhet, og hennes historie er en viktig påminnelse om at det er hjelp å få og at man ikke er alene om å slite. Hennes innsats for å bryte ned stigma og fremme forståelse for ADHD er prisverdig. \Elea Jørstad Bock er et lysende eksempel på en idrettsutøver som ikke bare kjemper for å nå sine sportslige mål, men som også tør å være åpen om sine personlige utfordringer. Hennes historie om ADHD, kampen for å akseptere diagnosen og den positive effekten av hjelp er både inspirerende og viktig. Bock har vist mot til å dele sine erfaringer, og dette har potensial til å hjelpe mange andre. Både hennes forhold til trener Vukičević og hennes samiske identitet bidrar til å forme hennes perspektiv og styrke. Til tross for motgangen med skaden rett før VM, er hennes dedikasjon til idretten og hennes positive innstilling til livet tydelig. Hennes fokus på å ta bedre valg og å ha det bedre i hverdagen viser en modenhet og innsikt som går langt utover idrettsbanen. Elea Bock er et forbilde for unge mennesker som strever med personlige utfordringer, og hennes åpenhet og ærlighet er en styrke som kan inspirere og motivere andre til å søke hjelp og leve et meningsfullt liv





