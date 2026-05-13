Hektiske døgn i Vestland med politiaksjoner og ulykker

En detaljert gjennomgang av flere hendelser i Bergen og omegn, inkludert politiets innsats under russetiden, branner, redningsaksjoner og nye byregler.

Det har vært en svært travel periode for nødetatene i Vestland , med en rekke hendelser som spenner fra rulleblad og russen til branner og miljøutfordringer.

En av de mest oppsiktsvekkende hendelsene fant sted på Flyplassvegen, der politiet mottok melding om en bil med en person i bagasjerommet. Operasjonsleder Steinar Hausvik bekreftet at politiet raskt fikk kontroll over situasjonen. Det viste seg at det var snakk om russen, og bilen hadde totalt seks personer om bord, noe som oversteg den tillatte kapasiteten. Føreren ble ilagt et gebyr, og én av passasjerene måtte forlate kjøretøyet for å bli fotgjenger.

Samtidig som russen markerte starten på sin tid med avgangsdåp, har politiet i Bergen-området meldt at det meste har foregått på en ryddig måte, til tross for enkelte utfordringer. På en annen side av byen var situasjonen mer alvorlig ved Danmarks plass, hvor en tenåring ble pågrepet etter en voldshendelse. Ifølge politiadvokat Katrine Thomassen utøvde gutten vold mot en tilfeldig forbipasserende, noe som ble oppdaget og meldt inn av en vekter på stedet.

I tillegg ble en mann i 40-årene pågrepet etter trusler mot en kvinne, en hendelse som fant sted onsdag formiddag. Politiet har også vært opptatt med trafikksikkerhet på E39 i Åsane, hvor en bil som kjørte sakte og viglete ble stoppet for kontroll. Disse hendelsene understreker det konstante presset på politiets ressurser i urbane strøk, spesielt i perioder med mye aktivitet i bykjernen. Brannvesenet har også hatt hendene fulle i den siste tiden.

I Førde rykket mannskaper ut til Halbrendsøyra etter meldinger om brann i et lagerbygg. Det viste seg at det brant i en bobil som sto inne i bygget. Ved hjelp av vinsj klarte brannvesenet å trekke ut kjøretøyet for å begrense skadene på resten av bygningsmassen. I et annet tilfelle var det observert flammer fra en garasje og en bod, hvor brannmannskapene jobbet intenst for å hindre at ilden spredte seg til selve boligen.

På sjøen har det også vært dramatiske opplevelser. Ved Haakonsvern oppsto det en lekkasje av diesel under bunkring på fregatten Fridtjof Nansen. En ekstern arbeider fikk drivstoff på kroppen, men ble raskt ivaretatt av mannskapet og sendt til legevakten for sjekk. Videre ble to personer reddet fra sjøen ved Askøy etter at en båt kantret nær land.

Midt i alt kaoset var det også rom for mer hjertevarmende redningsaksjoner. Brannvesenet ble kalt ut for å hjelpe en andemor og hennes unger som var fanget mellom en fjellvegg og en bygning. Tragedien inntraff da en katt drepte en av ungene før resten falt ned. Ved hjelp av heisteknikk ble resten av familien reddet og overlevert til Svanehjelpen for rehabilitering.

Samtidig innfører Bergen kommune strengere regler for bybildet. Det blir nå digitalt forbud mot utleie av elsparkesykler på Torgallmenningen og Festplassen. Motorkraften vil automatisk kuttes når brukerne kjører inn i sonene, og parkering vil være strengt forbudt for å skape mer orden i sentrum. Til slutt merkes det en spent stemning i arbeidslivet.

Select Service Partner AS på Bergen Lufthavn Flesland er blant flere serveringssteder som varsler streik fra 18. mai. Over 200 nye medlemmer deltar i aksjonen, noe som vil ramme flere av landets største flyplasser. Fagforeningen understreker at dette er nødvendig for å vise betydningen av deres medlemmer i verdiskapingen, selv om det vil føre til store utfordringer for tusenvis av reisende som benytter seg av flyplassene i tiden fremover





btno / 🏆 4. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bergen Politiet Brannvesenet Vestland Samfunn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– avslørte Jens Stoltenberg-møteDokumentarserien om Jens Stoltenberg ble en av de store vinnerne under Gullruten 2026 i Bergen.

Read more »

Nyhetsrundering fra Bergen og omegn: Krim, ulykker og infrastrukturEn omfattende oppsummering av politiaksjoner, trafikkavvik, branner og politiske beslutninger i Vestland-regionen.

Read more »

Byrådet innfører forbud mot elsparkesykler på Torgallmenningen og Festplassen i Bergen sentrumByrådet i Bergen innfører et forbud mot å bruke og parkere elsparkesykler fra utleieaktører på Torgallmenningen og Festplassen i sentrum fra 18. mai. Tiltakene er en del av en større strategi for å sikre trygg ferdsel i sentrum og fjerne unødvendige installasjoner.

Read more »

Flyplassarbeiderstreik: Selskap ved Bergen lufthavn Flesland omfavnet av ledere, flåder utvendige utfallSVAR: Norsk Tipping har avlyst alle arrangement til neste år påFamily-avdelingen. Tarletallerien og spillets minstebeløp er redusert.

Read more »