Helgemonitor: Politiet og brannvesenet utrykket til flere hendelser i Bergen og Øygarden

Politiet og brannvesenet i Vest politidistrikt hadde et aktivt helgemed en rekke utrykninger til hendelser som spant fra slagsmål og branner til bortvisninger og trafikkulykker. Flere personer ble pågrepet for ulike lovbrudd, inkludert stjålne biler, tyveri og kroppskrenkelse. Brannvesenet håndterte også røykutvikling og personer fast på et fjell.

Søndag ettermiddag fikk politiet melding om slagsmål i tunnelen ved MO-senteret ved Gyldenpris. Politiet rykket ut, men da de kom frem var stedet rolig og intet pågikk.

Senere samme ettermiddag meldte Brannvesenet om røykutvikling i en vegg, ifølge vaktleder Børre Brekkvassmo. Brannvesenet rapporterte om mye røyk fra byggets andre etasje, og meldingen kom via et vaktselskap. Politiet og brannvesenet ble også utsendt til Florvåg der det var meldt om at noen hadde tent på vegetation. Det var ungdommer som skulle ha tent et bål, opplyste vaktleder Børre Brekkvassmo.

Etter hvert meldte operasjonsleder Ole Ronny Olsen at politiet var på vei til et nytt sted etter melding om at en mann var slått ned. En mann i 40-årene ble mistenkt for kroppskrenkelse, og politiet opprettet sak. I Glesvær i Øygarden meldte politiet om flere lydproblemer som ble oppfattet som skudd. Ti minutter senere kunne Olsen melde at politiet var i kontakt med en person som innrømte å ha gjennomført øvelsesskudd.

Personen sa at han burde ha gitt politiet forhåndsorientering, og lovde å gjøre det i framtiden. Sent på søndag kveld ble politiet igjen utsendt til MO-senteret på Gyldenpris på grunn av slagsmål. Politiet var på stedet, ingen var skadet og det var ingen som trengte hjelp, sa operasjonsleder Ole Ronny Olsen. Brannvesenet hadde en utrykning til to personer som satt fast på en fjellhylle.

Børre Brekkvassmo i Brannvesenet opplyste at personene ikke var skadet og hadde det bra. Ifølge politiets operasjonsleder Bjarte Rebnord var det ingen dramatikk, personene satt trygt og været var fint. De hadde kommet i en ulendt posisjon og torde ikke klatre ned på egenhånd. Etter det rykket politiet ut til Kleppestø etter melding om et slagsmål.

Klokken 14:54 sa Rebnord at det dreide seg om en person som hadde revet av registreringsskiltet på en tilfeldig bil som hadde kjørt inn på bensinstasjon. Senere meldte Rebnord at politiet hadde pågrepet en person i forbindelse med to stjålne biler og mistanke om tjuvgods. Han opplyste også at det hadde vært flere meldinger om skadeverk og innbruddsforsøk det siste døgnet. Tidligere på søndag morgen utrykket politiet og brannvesenet til Laksevåg etter melding om et branntilløp i en leilighet.

Det var sannsynligvis startet å brenne i forbindelse med matlaging, men situasjonen var under kontroll og det var ingen behov for akutt helsehjelp, ifølge operasjonsleder Bjarte Rebnord. Han forsikret også om at det muligens hadde vært forsøk på innbrudd i boligen. Etter det meldte Rebnord om at politiet hadde mottatt melding om slagsmål og støy fra en privat adresse. Det skulle ha vært høylydt i forbindelse med en fotballkamp, og det var muligens en uoverensstemmelse.

Lørdag kveld klokken 20:42 ble politiet utsendt til en dagligvarebutikk på Straume der det var slagsmål mellom to personer inne i butikken, ifølge operasjonsleder Ole Ronny Olsen. Det viste seg at seks personer var involvert. To personer hadde stjålet fra butikken, og tre ansatte sammen med en kunde konfronterte dem, noe som førte til slagsmålet. Senere samme kveld rykket politiet ut til Godvik etter at en bussjåfør ble utsatt for trusler.

Politiet fikk kontroll på en person som var antatt å være passasjer i bussen. Bussjåføren var uskadet, men det var delvis skadeverk på bussen, sa Olsen. En annen hendelse fant sted utenfor Kondomeriet ved Xhibition lørdag ettermiddag der en mann i 40-årene ble pågrepet for mistanke om tyveri. Han skal også ha forsøkt å slå en vekter.

Etter det meldte politiet at de hadde tatt kontroll på vedkommende. Ytterligere en hendelse involverte en mann i 30-årene som ble bortvist fra sentrum lørdag ettermiddag etter at vekterne på Zachen hadde problemer med ham. Vekterne la mannen i bakken etter at han hadde vært for full, ifølge operasjonsleder Ole Ronny Olsen. Mannen roet seg ned, men hadde tidligere prøvd å slå og spytte på vekterne.

Han måtte holde seg borte fra sentrum til søndag morgen. I en anna sak skal en bil ha kjørt inn i flere andre biler, men det var ikke meldt om personskader, skriver Bjarte Rebnord i politiloggen. Den enslige bilen traff en lyktestolpe som brakk. Det var ikke mistanke om rus. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet





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