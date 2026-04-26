Helgeoversikt: Branner, skadeverk, fartsovertredelser og politiaksjoner i Vest

Helgeoversikt: Branner, skadeverk, fartsovertredelser og politiaksjoner i Vest
En samling av hendelser rapportert til politiet i Vest politidistrikt i løpet av helgen, inkludert branner, skadeverk, trafikkforseelser og andre politiaksjoner.

En rekke hendelser ble rapportert i Vest politidistrikt i løpet av helgen. Brannvesenet rykket ut til en brann i en varmtvannstank ved Bergen kulturskole, hvor brannen spredte seg over ti meters bredde.

Samtidig ble det meldt om en fullstendig overtent enebolig i Øygarden, hvor alle beboere ble gjort rede for uten personskader. Skadeverk ble også rapportert ved Kuventræ skole i Bjørnafjorden kommune, med omfattende skader på datautstyr og 18 knuste ruter. Politiet ber om tips i saken. I Bergen sentrum ble en bilfører målt til 124 km/t i en 80-sone i Folgefonntunnelen, og mistet førerkortet.

En annen bilfører mistet også førerkortet i Nygårdstunnelen etter å ha kjørt 91 km/t i en 60-sone. Politiet etterforsker også en slåsskamp på Torgallmenningen, hvor en jente ble kjørt til legevakten med synlige skader, og en kniv ble funnet på stedet. En mann i 20-årene ble pågrepet etter å ha forsøkt å ta seg inn i en bil på Nøstet i beruset tilstand. Videre ble det meldt om en trugende person på Lagunen kjøpesenter.

Politiet ber også om tips etter at en bil kjørte inn i en mur, og førerne ble sendt til sykehus for sjekk. I tillegg er tre personer begjært varetektsfengslet i fire uker, mistenkt for tvangsekteskap og barneekteskap. Under Mållagets landsmøte ble Liv Signe Navarsete hedret for sin innsats for nynorsk. En mindre brann ble også meldt i en vaskemaskin i Fyllingsdalen, og nødetatene rykket ut

