Helgeoversikt: Branner, skadeverk, fartsovertredelser og politiaksjoner i Vest

En samling av hendelser rapportert til politiet i Vest politidistrikt i løpet av helgen, inkludert branner, skadeverk, trafikkforseelser og andre politiaksjoner.

En rekke hendelser ble rapportert i Vest politidistrikt i løpet av helgen. Brannvesenet rykket ut til en brann i en varmtvannstank ved Bergen kulturskole, hvor brannen spredte seg over ti meters bredde.

Samtidig ble det meldt om en fullstendig overtent enebolig i Øygarden, hvor alle beboere ble gjort rede for uten personskader. Skadeverk ble også rapportert ved Kuventræ skole i Bjørnafjorden kommune, med omfattende skader på datautstyr og 18 knuste ruter. Politiet ber om tips i saken. I Bergen sentrum ble en bilfører målt til 124 km/t i en 80-sone i Folgefonntunnelen, og mistet førerkortet.

En annen bilfører mistet også førerkortet i Nygårdstunnelen etter å ha kjørt 91 km/t i en 60-sone. Politiet etterforsker også en slåsskamp på Torgallmenningen, hvor en jente ble kjørt til legevakten med synlige skader, og en kniv ble funnet på stedet. En mann i 20-årene ble pågrepet etter å ha forsøkt å ta seg inn i en bil på Nøstet i beruset tilstand. Videre ble det meldt om en trugende person på Lagunen kjøpesenter.

Politiet ber også om tips etter at en bil kjørte inn i en mur, og førerne ble sendt til sykehus for sjekk. I tillegg er tre personer begjært varetektsfengslet i fire uker, mistenkt for tvangsekteskap og barneekteskap. Under Mållagets landsmøte ble Liv Signe Navarsete hedret for sin innsats for nynorsk. En mindre brann ble også meldt i en vaskemaskin i Fyllingsdalen, og nødetatene rykket ut





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Diverse hendelser i Vest politidistrikt – fra trusler til ulykkerEn oversikt over flere hendelser politiet håndterte fredag kveld og ettermiddag, inkludert en beruset mann i en bil, en truende 17-åring med machete, en alvorlig ulykke med en betongkloss og en trusselsituasjon ved MO Gyldenpris. I tillegg er Merete Stamneshagen valgt som ny styreleder for Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

Read more »

Brann, trusler og ulykker preget helgen i Vestland – karbonfangstprosjekt stansetEn rekke hendelser ble rapportert i Vestland i løpet av helgen, inkludert en alvorlig brann, flere trusselsituasjoner, en arbeidsulykke og en stans av et viktig klimaprosjekt. Politiet har vært involvert i flere saker, og nødetatene har rykket ut til både branner og skader.

Read more »

Salah måtte ut med skade – Liverpool styrket Champions League-håpetMohamed Salah måtte av med skade i det som kan ha vært hans siste kamp på Anfield – samtidig tok Liverpool et langt steg nærmere Champions League.

Read more »

Omfattende skadeverk på skole og flere hendelser i Vest politidistriktLørdag kveld ble politiet meldt om omfattende skadeverk på Kuventræ skole i Bjørnafjorden. I tillegg rykket politiet ut til flere andre hendelser, inkludert slåssing, brann, ulykker og trusselsituasjoner.

Read more »

Spurs vant, men Xavi Simons' skade kaster skygge over seierenTottenham Hotspur sikret seg en viktig seier mot Brighton, men en potensiell korsbåndsskade på Xavi Simons truer lagets Premier League-status og fremtidige planer. West Ham vant også sin kamp og holder dermed forspranget i bunnstriden.

Read more »

Salah ferdigspilt for Liverpool denne sesongen – frykt for skadeMohamed Salah pådro seg en skade i kampen mot Crystal Palace og risikerer å være ute i fire uker. Dette betyr sannsynligvis at han ikke spiller flere kamper for Liverpool denne sesongen, men forventes å være klar til VM med Egypt.

Read more »