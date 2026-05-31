Hellstrøm serverte biff til landslaget før VM

Kjendiskokk Eyvind Hellstrøm holdt løftet og laget biff-lunsj til det norske fotballandslaget, med hjelp fra flere stjernekokker.

Det var i november i fjor at kjendiskokk Eyvind Hellstrøm utfordret det norske fotballandslaget i et intervju med Nettavisen. Han lovet å servere biff og béarnaisesaus dersom laget kvalifiserte seg til VM i fotball.

Ståle Solbakkens menn klarte akkurat det, og lørdag 30. juni sto Hellstrøm klar til å innfri løftet. Lunsjen fant sted på Fornebu i Bærum, og det var fullt hemmelighold rundt lokasjonen i forkant. Hellstrøm hadde med seg et stjernelag av kokker, inkludert Sven Erik Renaa, som har tre Michelin-stjerner fra restaurant Re-Naa i Stavanger, samt Bjørn Svensson, kjent for flere Michelin-restauranter i Oslo.

Andre bidragsytere var Terje Ness, Øivind Dalelv, Egil Nordeide, Dag Ødegaard, Lars Erik Undrum og Nils Lilleheie på servering. Sammen lagde de en solid biff-lunsj med norske råvarer som brisket fra Dyster Gård og tomahawks fra Røysland gård. Stemningen var meget god, ifølge Hellstrøm. Hele arrangementet startet etter at Erling Braut Haaland gjentatte ganger parodierte Hellstrøm på landslagssamlingene.

I en video publisert på Instagram søndag takket Hellstrøm spillerne for underholdningen og sa at han derfor hadde samlet Norges beste kokker og det beste kjøttet for å vise takknemlighet. Han la til at Haaland var jævlig god til å parodiere ham. Lunsjen var en overraskelse for spillerne, og flere profiler som Sander Berge, Jørgen Strand Larsen, Marcus Holmgren Pedersen og Kristoffer Ajer deltok.

Haaland var imidlertid ikke til stede, noe Berge kommenterte ved å si at de måtte sende ham et bilde så han så hva han gikk glipp av. Sammen tok de et bilde med teksten Hvor erru Erling?. Medieansvarlig for fotballandslaget, Morten Morisbak Skjønsberg, uttalte at det var hyggelig at Hellstrøm var så lysten på å gi laget et godt måltid.

Han forklarte at da de kom i kontakt med Hellstrøm, hadde han veldig lyst til å være med, selv om antallet personer ble større enn forventet. Hellstrøm la likevel inn en fantastisk innsats og lagde mat til hele troppen og støtteapparatet. Maten var nydelig, med grilling av norsk kjøtt og prima varer. Skjønsberg var svært fornøyd med arrangementet.

Lunsjen viser også den gode kontakten mellom landslaget og næringslivet, og hvordan kjendiser engasjerer seg i idretten. Hellstrøm har tidligere vunnet hedersprisen under Gullruten og er kjent for sitt engasjement for norsk matkultur. Denne lunsjen var en perfekt oppladning før VM, og spillerne satte stor pris på gesten





