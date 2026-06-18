Helse- og omsorgsministeren lanserer nye tiltak for å få ned helsekøene ytterligere

Jan Christian Vestre, helseminister, og Jonas Gahr Støre, statsminister, vil lansere nye tiltak på Akershus universitetssykehus for å få ned helsekøene ytterligere. Vestre har blitt beskyldt for å pynte på tallene, og presentere et bilde som ikke samsvarer med virkeligheten. Forventet pressekonferanse fredag morgen.

Fredag morgen går helseminister Jan Christian Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre på talerstolen på Akershus universitetssykehus for å lansere nye tiltak som skal få ned helsekøene ytterligere.

- Det kommer ikke til å bli enkelt å komme dit. Men det er heller ikke derfor vi gjør det, det er fordi det er viktig å gjøre det. - Jeg er veldig glad for at ventetidsløftet har gitt gode resultater. Det er ikke først og fremst viktig for meg, men det er viktig for norske pasienter.

Har du lyst til å gi deg selv et terningkast på hvordan dette egentlig har gått? - Det er ikke jeg som har gjort denne jobben. Denne jobben er utført av fremragende helsepersonell over hele landet. Det har vært et enormt engasjement for å gjennomføre denne snuoperasjonen.

Men Vestre har blitt beskyldt for å pynte på tallene, og presentere et bilde som ikke samsvarer med virkeligheten. For tallene viser tiden folk venter på å komme inn til en konsultasjon. Ventetiden for å faktisk få en operasjon, dersom det er nødvendig, er fortsatt altfor lang, erkjenner statsråden. - Vi har pasienter som har ventet på kneoperasjoner og hofteoperasjoner i måneder, og også år.

Og sånn skal det ikke være. Det vil kunne bidra til å svekke tilliten til vår felles helsetjeneste, sier Vestre. - Vi har jo en rettighet i dag, som innebærer at pasienter kan velge mellom offentlige sykehus og private sykehus som har avtale med det offentlige. Men den rettigheten er det altfor få som bruker.

- Nå har vi noen sykehus med lange ventetider, og så har vi andre sykehus med ganske korte ventetider. Og da er det jo en fordel at flere av pasientene velger de sykehusene med kortere ventetider. Folk må jo velge selv, men jeg tror at en del pasienter er villig til å flytte litt på seg. - Helseministeren vil ta i bruk alle landets sykehus for å få ned køene.

Foto: Thomas Evensen / TV 2I praksis betyr det dermed at en pasient som bor i Oslo, kan sendes til Hammerfest for å operere hofta. - Det må være opp til den enkelte. Vi har fremragende helsepersonell som jobber i både øst, vest, nord og sør. På store og små sykehus, offentlige og private.

Hvor fort pasientene vil merke en forskjell nekter helseministeren å svare på. Det må vente til fredagens pressekonferanse. KLAR TIL DYST: Helseministeren er klar for å gyve løs del to av sitt prestisjeprosjekt. Foto: Thomas Evensen / TV





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