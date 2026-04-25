Helsedirektoratet varsler tvangsmulkt til Jørgen Westerlin for markedsføring av usunn mat til barn

Helsedirektoratet har sendt et forhåndsvarsel om tvangsmulkt til influenser Jørgen Westerlin og hans samarbeidspartnere, etter brudd på den nye forskriften som forbyr markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn under 18 år.

Varslet kommer som følge av markedsføringsaktiviteter knyttet til Westerlins populære «bolle pop-up» i Østbanehallen i Oslo, et konsept han har utviklet sammen med influenser Mathea Bjørndalen. Direktoratet fokuserer spesielt på konkurranser som har blitt arrangert på sosiale medier, hvor premier som burgere og boller ble tilbudt ved kjøp av produktene. Et sentralt punkt i kritikken er mangelen på aldersgrenser for deltakelse i disse konkurransene, noe som åpner for at barn under 18 år kan bli eksponert for markedsføringen.

Helsedirektoratet har tydelig kommunisert at de har fullmakt til å ilegge tvangsmulkt dersom forskriften ikke overholdes. Denne tvangsmulkten kan enten utformes som en engangssum, eller som en løpende dagmulkt som vil påløpe inntil de ulovlige forholdene er rettet opp. Ifølge TV2, som først omtalte saken, har Westerlin og hans samarbeidspartnere erkjent feilen og allerede iverksatt tiltak for å rette opp i situasjonen. Jørgen Fjeldberg, daglig leder i Fjeldberg Westerlin AS, bekrefter at de tok forhåndsvarslet svært alvorlig.

Han opplyser at de umiddelbart gjennomgikk og korrigerte de forholdene som ble påpekt av Helsedirektoratet, i tråd med de fremsatte kravene. Fjeldberg understreker at han svarer på vegne av alle parter som mottok forhåndsvarslet i denne saken. Dette viser en vilje til å samarbeide og rette opp i eventuelle feil, noe som kan bidra til å redusere omfanget av eventuelle sanksjoner. Dette er ikke første gang Westerlin havner i søkelyset hos myndighetene på grunn av markedsføring av usunn mat.

Allerede i 2023 kritiserte Forbrukertilsynet hans markedsføring av produktet «Oskars trippel sjokko», som nylig ble relansert i Østbanehallen. Den gang ble markedsføringen ansett som ulovlig rettet mot barn. Den nåværende saken understreker viktigheten av å overholde de strenge reglene som gjelder for markedsføring av usunn mat og drikke til barn. Forskriften har som mål å beskytte barn og unge mot påvirkning som kan føre til usunne kostholdsvalg og økt risiko for helseproblemer.

Helsedirektoratets inngripen i denne saken sender et tydelig signal til influensere og markedsførere om at brudd på regelverket vil bli konsekvent forfulgt. Det er forventet at denne saken vil føre til økt bevissthet rundt markedsføringsreglene og en mer ansvarlig tilnærming til markedsføring av mat og drikke rettet mot barn og unge. Konsekvensene av å bryte disse reglene kan være betydelige, både økonomisk og omdømmemessig.

Det er derfor avgjørende at alle involverte parter setter seg grundig inn i regelverket og sørger for å overholde det





