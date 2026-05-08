Helsekrisen i Møre og Romsdal: Sykehusene sliter med gjeld og kutter i tjenestene

Helse Møre og Romsdal står overfor en alvorlig økonomisk krise, hvor store investeringer og høye kostnader for Helseplattformen har ført til vanskelige valg. Sykehusene må kutte i driften, noe som kan påvirke pasientbehandlingen. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre og fastlege Tom Willy Christiansen gir sine synspunkter på situasjonen.

Lytt til saken KortversjonenOppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer – Ja det er krise, fordi Helse Møre og Romsdal er truffet trippelt, sier Listhaug.

Vi drar til Ålesund med henne, fordi det er et område hvor episenteret for helsekrisen for tiden ligger. Men før vi tar dere dit, peker Listhaug på det overordnede problemet. – Slik situasjonen er nå, trengs det mer penger til sykehusene. Men hovedproblemet er at norsk helsevesen er feil organisert, sier hun.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre svarer lenger nede i saken at det ikke finnes «egne Listhaug-kroner». Fakta om helseforetakene her:I dag er det fire regionale helseforetak i Norge: Nord, Midt-Norge, Vest og Sørøst, med en rekke foretak under det, hvor Helse Møre og Romsdal eksempelvis er underlagt Helse Midt-Norge. Vis merHun sier at sykehusene har så mye gjeld at det ikke går lenger.

– Vanligvis er man gjeldsslave av bankene, men sykehusene er gjeldsslave av den rike staten vår: – Når helseforetakene låner penger av staten for å bygge nye sykehus eller pusse opp, må de betale renter til staten. For å ha råd til dette må de kutte i driften. Det er noe vi vil gjøre noe med. – Mer offentlig pengebruk?

– Det dreier seg om 4,5 milliarder kroner som kunne vært brukt på pasientbehandling, men som går til å betale staten for gjelden. I en debatt i Ålesund rådhus torsdag kveld om sykehuskrisen sa hun at «vi trenger penger nå» og at de skal kreve det i revidert statsbudsjett, som legges frem 12. mai I fjor var det faktisk flertall blant parti på Stortinget om å vrake helseforetakene, men det skjedde ikke fordi flertallet ikke klarte å bli enige om hvilken modell som skal erstatte helseforetaksmodellen.

– Er det da ikke på tide å vise at du har statsminister-egenskaper som gjør at det flertallet kan samles for å finne en felles løsning? – Det blir vanskelig. Noen partier ønsker mer politisk styring. Vi er skeptisk til at politikere skal detaljstyre.

Og vi ønsker mer private løsninger. – Så det er først ved en eventuell borgerlig regjering at dere kan legge dem ned? – Ja, da håper jeg vi endelig skal få til det. Vi er opptatt av handling, ikke å utrede alt mellom himmel og jord.

Hun punkter opp sin modell, som hun vil skaffe flertall for ved borgerlig regjering: Vis merFastlege Tom Willy Christiansen i Ålesund har engasjert seg i den lokale helsekrisen. – Helse Møre og Romsdal har en svært anstrengt økonomi. Det er planer om å redusere driften med 400 millioner kroner i år og nærmere en milliard kroner de nærmeste årene, sier Christiansen.

– Et hovedproblem er at helseforetaksreformen legger til grunn at drift og investeringer i bygg skal tas fra samme budsjett. Dette er et problem ved nybygg av sykehus i hele landet. Det er de to store sykehusprosjektene i Ålesund og Sykehuset Nordmøre og Romsdal, som nå belaster økonomien i Møre og Romsdal. Han nevner flere forhold.

– I tillegg til dette sliter de også voldsomt med kostnadene for Helseplattformen, hvor årlige kostnader har steget fra 200 millioner til over 600 millioner. – Konsekvensene er at det allerede er nedlagt mindre avdelinger. Det er planer om ti prosent kutt i sengekapasitet, kutt i vaktlag og kutt i ambulansetjeneste i distriktene. – Helseministeren sier at det ikke ligger an til ekstra midler?

– Problemet er at vi må trappe ned og kutte kostnader som vil gå ut over pasientene. Vestre må innse det og ta ansvar som konsernsjef for Helse-Norge, og se at det er behov for økninger i revidert budsjett. Direktøren bekymretAdministrerende direktør Olav Lødemel i Helse Møre og Romsdal deler mye av krisebeskrivelsen. – Vi er i en svært krevende økonomisk situasjon.

Store investeringer de siste årene, blant annet i nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal, nytt akuttbygg ved Ålesund sykehus og innføring av Helseplattformen, gjør at helseforetaket står overfor en samlet omstilling på over en milliard kroner. Han sier at de gjennom målrettede tiltak effektivisert for rundt 400 millioner kroner i 2025. – I 2026 er det satt i verk over 300 nye tiltak av ulik størrelse fordelt over hele foretaket.

Han sier at det ikke er nok og at de vanskelig kan unngå nedbemanning. – Det blir arbeidet med en overordnet plan for omstilling, blant annet nedtak av bemanning





vgsporten / 🏆 18. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Helse Møre Og Romsdal Sykehus Økonomisk Krise Helseplattformen Jan Christian Vestre

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Foreldrene er bekymret for datterens helse, men loven gjør det vanskelig å blande seg inn. Hva kan de gjøre?Er foreldrene unyttige for 16-åringens oppfølging av egen helse? I denne samtalen ser jeg nærmere på både loven og hvordan en kan hjelpe.

Read more »

Kampen mot isolasjonen og systemets avmaktEn dyptpløyende refleksjon over varetektsfengsling, psykisk helse og kampen for menneskelig verdighet i Oslo fengsel.

Read more »

Foreldrenes ansvar som digitale forbilderEn drøfting av hvorfor foreldre bør redusere sin egen bruk av sosiale medier for å beskytte barns psykiske helse og styrke familiebåndene.

Read more »

Privat klinikk overså kreft – har avdekket flere avvikHelse sør-øst sa opp avtalen med Medi3 Oslo etter to tilfeller hvor de overså tarmkreft i fjor. Nå er det avdekket flere avvik.

Read more »