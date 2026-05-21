Helsemyndigheter og miljøutvikler i Finnmark frykter at kraftlinjeøkning til Øst-Finnmark kan koste landrikere over 9 milliarder kroner

Porsanger-ordfører Jo Inge Hesjevik har kritisert regjeringen for at det planlagte kraftlinjerøket i Finnmark øker kostnaden, noe som kan føre til økonomiske konsekvenser for landrikere. En estimert kostnad på over 9 milliarder kroner gjør prosjektet til en av de dyreste i sitt slag gjennom Norge
Hensyn til reinsdyr og dverggås kan føre til at kostnadene med en ny kraftlinje til Øst-Finnmark kan koste 9,3 milliarder kroner, seks ganger mer enn planlagt.
Porsanger-ordfører Jo Inge Hesjevik kritiserer regjeringen for å pålegge Statnett å ta for store hensyn til til dyr og natur. Da Statnett søkte om å få bygge kraftlinjen mellom Skaidi og Lebesby i Finnmark i 2020, anslo de at prisen ville havne på 1,5 milliarder kroner. Nå tror de at prislappen vil ligge et sted mellom 7,2 milliarder og 9,3 milliarder kroner
Statnett Nord-Norge Porsanger Helsemyndigheter Kraftlinje Landriket
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Helsemyndigheter og miljøutvikler i Finnmark frykter at kraftlinjeøkning til Øst-Finnmark kan koste landrikere over 9 milliarder kronerPorsanger-ordfører Jo Inge Hesjevik har kritisert regjeringen for at det planlagte kraftlinjerøket i Finnmark øker kostnaden, noe som kan føre til økonomiske konsekvenser for landrikere. En estimert kostnad på over 9 milliarder kroner gjør prosjektet til en av de dyreste i sitt slag gjennom Norge
Read more »
Ny kraftlinje til Øst-Finnmark kan koste over 9 milliarder kronerHensyn til reinsdyr og dverggås kan føre til at kostnadene med en ny kraftlinje til Øst-Finnmark kan koste 9,3 milliarder kroner, seks ganger mer enn planlagt.
Read more »
Ny kraftlinje til Øst-Finnmark kan koste over 9 milliarder kronerHensyn til reinsdyr og dverggås kan føre til at kostnadene med en ny kraftlinje til Øst-Finnmark kan koste 9,3 milliarder kroner, seks ganger mer enn planlagt.
Read more »
Store byggekostnader føre langre kabel for øst-FinnmarkUtbyggingen av en ny kraftlinje mellom Skaidi og Lebesby skal yenske fosynings sikkerheten, leggere til rette for næringslivet og åpne for økt kraftproduksjon.
Read more »