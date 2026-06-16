Heming Willis om frontotemporal demens: 'Det er som å sørge over noen som fortsatt lever'

Heming Willis, kone til skuespilleren Bruce Willis, forklarer at frontotemporal demens, FTD, kan arte seg på ulike måter. Hun understreker at hennes mann fortsatt kjenner igjen henne og barna, selv om han har FTD.

Heming Willis rydder opp i misforståelsen om frontotemporal demens , FTD . Hun forklarer at sykdommen kan arte seg på ulike måter, både på språket, atferden og bevegelsesevnen.

Hun understreker at hennes mann, skuespilleren Bruce Willis, fortsatt kjenner igjen henne og barna, selv om han har FTD. Hun sier at mange forbinder demens med hukommelsestap, men at det ikke nødvendigvis er slik ved FTD. Hun beskriver rollen som omsorgsperson som å leve med et 'tvetydig tap', der personen din er fysisk til stede, men kanskje ikke mentalt eller emosjonelt på samme måte.

Hun sier at sykdommen gradvis tar mer og mer, og at du sørger hele tiden over nye tap





vgnett / 🏆 6. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frontotemporal Demens FTD Bruce Willis Heming Willis Omsorgsperson

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fem grunner til at det ikke finnes virkelig intelligente roboterI film og litteratur går robotene omkring, utfører alle mulige oppgaver og har interessante personligheter. Hvor blir det av dem?

Read more »

Ukraina har nå et operasjonelt overtak over Russland, men det vil kanskje ikke vare lengeUkraina har ifølge ukrainske analytikere et operasjonelt overtak over Russland på slagmarken, flere år etter den store motoffensiven i 2022. Mens Russland siden den gang har hatt initiativet med en jevn okkupasjon av ukrainsk territorium, ser Ukraina nå et nytt mulighetsvindu som vil vare mellom seks og ni måneder. Denne gangen trenger landet raskere og mer direkte støtte fra Vesten, spesielt finansiering for lokal våpentil produksjon. Selv om teknologiske fordeler i dronekrigføring avgjørende, utjevnes de fort. Det er usikkert om Ukraina klarer å utnytte momentumet til en større motoffensiv, men analytikere tror tiden er inne for å presse Russland mot et strategisk nederlag eller forhandlinger.

Read more »

Ullevaal-fest: 25 millioner investert, 4,5 millioner inntekter, men er det lønnsomt?Fotballfesten AS har investert 25 millioner kroner i å arrangere en fotballfest på Ullevaal stadion. Selskapet har også leid inn 240 kvadratmeter med storskjerm og har solgt 1000 av 1200 bord. Men er det lønnsomt? Geir Oterhals, daglig leder i selskapet, sier at det ikke er med dollartegn i øynene at han går rundt og koordinerer riggingen. "Det blir ikke noe stort resultat, det kan jeg garantere. "Tradisjonell" drift, slik de har i Kongens gate i sentrum, er mer lønnsom, sier han.

Read more »

Utroskap, bråk og pengetrøbbel – slik var Trumps liv før Det hvite husSom USAs president er Donald Trump trolig verdens mest omdiskuterte mann. Men 80-årsjubilanten skapte store overskrifter i flere tiår før han inntok Det hvite hus.

Read more »