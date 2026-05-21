Hemmelig avtale avslører Kinas dype involvering i Ukraina-krigen

Reuters har avslørt at Kina har trent russiske soldater i militære operasjoner langt mer enn tidligere kjent. En hemmelig avtale fra juli 2025 viser at rundt 200 russiske soldater ble trent i Kina, mens flere hundre kinesiske soldater ble trent i Russland. Treningen fokuserte på dronebruk, elektronisk krigføring og infanteritaktikker.

En avsløring fra nyhetsbyrået Reuters avdekker at Kina har vært betydelig mer involvert i Russland s krig i Ukraina enn det som tidligere var kjent. Ifølge dokumentasjon som Reuters har fått tilgang til, har Folkets frigjøringshær trent opp rundt 200 russiske soldater på militære anlegg i Kina sent i 2025.

Avtalen mellom de to landene ble signert 2. juli 2025 og er et formelt dokument på både kinesisk og russisk. Avtalen forbyr eksplisitt mediedekning av de involverte personers reiser til Kina og Russland, og det framgår tydelig at dokumentet skal holdes hemmelig. Reuters har bekreftet opplysningene gjennom tre europeiske lands etterretningstjenester, som har verifisert innholdet i avtalen. De russiske soldatene som ble trent skulle arbeide på militære anlegg flere steder i Kina, inkludert i Beijing og Nanjing.

Samtidig skulle flere hundre kinesiske soldater trenes ved militære anlegg i Russland som del av det gjensidige samarbeidet. Treningen har i hovedsak fokusert på dronebruk, antidronetiltak, elektronisk krigføring og infanteritaktikker. Militært personell som har deltatt i denne treningen er ifølge Reuters' kilder aktivt involvert i strid i Ukraina på nåværende tidspunkt.

En betydelig andel av de russiske militærfolkene som deltok i treningen er instruktører, noe som betyr at kunnskapen de har oppnådd vil bli formidlet nedover i kommandokjeden til andre soldater. Dette understreker at Kinas involvering i krigen er langt dypere enn hva som tidligere har vært kjent eller erkjent av vestlige kilder. En ikke-navngitt etterretningsoffiser bekreftet overfor Reuters at avtalen demonstrerer Kinas betydelige rolle i konflikten.

Den militære tankesmia Institute for the Study of War har satt avtalen i sammenheng med Kinas ønske om å lære av russernes kampfilosofier og taktikker i Ukraina. En av de mest oppsiktsvekkende aspektene ved denne krigen er at den i større grad enn noen tidligere konflikt blir kjempet med droner, og Kina er naturlig interessert i å forstå hvordan denne teknologien fungerer i praktisk krigsføring. Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen ved Forsvarets høgskole, kommenterte avsløringen til Dagbladet.

Han uttalte at avtalen «river litt ned illusjonen om at Kina vil framstå som nøytrale», men påpeker samtidig at det ikke er veldig overraskende at Kina er involvert på denne måten. Haga argumenterer for at det er helt naturlig at Kina er interessert i det som foregår i Russland, ettersom hele den frie verden følger med på krigen og har etablert samarbeidsavtaler med Ukraina.

Han understreker at Kina oppnår betydelig innsikt i hvordan operasjonene foregår på slagmarken akkurat nå, samt hvordan teknologiske løsninger fungerer i praksis. Denne kunnskapen kan være verdifull både for Kinas egen operative tilnærming og for å gi tekniske tilbakemeldinger til deres industri. Ifølge Haga har dronebruk forandret helt hvordan krigen i Ukraina utspilder seg på bakken. Han understreker at dette er en forandring Kina må følge med på hvis de tenker seriøst på hvordan de vil føre krig i fremtiden.

Haga påpeker at Kina har enormt med ressurser til sin disposisjon, og at avtalen som Reuters har avslørt bare er en av muligens mange samarbeidsavtaler mellom de to landene. Han advarer om at kunnskapen Kina oppnår gjennom denne treningen vil kunne skape «en ny, og kanskje også større trussel fra Kina på droneområdet».

Når det gjelder Vestens evne til å ta lærdom av krigen og utvikle seg militært sammenlignet med Kina, påpeker Haga at det er veldig mye oppmerksomhet rundt dette i Vesten, med omfattende utvikling og testing. Han understreker imidlertid at Kina har betydelig større ressurser enn Vesten, og at den avslørede avtalen bare representerer det som har blitt kjent - det finnes sannsynligvis andre avtaler som fortsatt er hemmelige.

Avsløringen fra Reuters kommer samtidig som Vladimir Putin besøker Kinas øverste leder Xi Jinping i Beijing. Dette møtet skjedde bare dager etter Donald Trumps besøk til Kina. Under møtet mellom Putin og Xi signerte de to en felles uttalelse, noe som er vanlig praksis under deres toppmøter. Derimot er det bemerkelsesverd at Trump og Xi ikke signerte en felles uttalelse under Trumps besøk, ifølge CNN.

Det rapporteres fra flere kilder at Xi Jinping skal ha fortalt Trump at Putin muligens kunne komme til å angre sin beslutning om å invadere Ukraina. Disse diplomatiske bevegelsene gjør at avsløringen av det hemmelige militære samarbeidet mellom Kina og Russland kommer på en særlig interessant tidspunkt i det geopolitiske landskapet





