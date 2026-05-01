Hemmelighold rundt kronprinsparets hytte: Krever lukkede møter og taushetserklæringer

TV 2 avslører at planene for kronprinsparets hytte på Flatholmen er foreldet og at det ble krevd lukkede møter og personlige taushetserklæringer under planleggingen. Saken reiser spørsmål om åpenhet og offentlig innsyn.

I april avslørte TV 2 at planene for kronprins Haakons og kronprinsesse Mette-Marits hytte på Flatholmen er utdaterte. Hytta, som kronprinsparet har eid siden 2008, ligger idyllisk til ytterst i Risør s vakre skjærgård.

Nettavisen rapporterte i 2025 at eiendommen består av selve hytta, et praktisk båthus, en privat strandlinje og et komplett bryggeanlegg. Saken har utviklet seg og viser nå krav om lukkede møter og personlige taushetserklæringer, noe som reiser spørsmål om åpenhet rundt prosjektet. Dette kommer etter at rammetillatelsen for hytta har utløpt og planene dermed er lagt på is. Utviklingen i saken har skapt oppmerksomhet og debatt om offentlig innsyn i saker som involverer kongefamilien.

Det er viktig å merke seg at dette ikke er første gang det reises spørsmål om prosessen rundt hytta, og at tidligere avsløringer har bidratt til å belyse kompleksiteten i saken. Korrespondanse fra 2021, som TV 2 har fått tilgang til gjennom innsynskrav, avslører at arkitektkontoret Snøhetta aktivt ønsket at et forhåndsmøte med Risør kommune skulle holdes utenfor offentligheten. I e-postutvekslingen mellom Snøhetta og kommunen ble det uttrykt en klar forventning om «sensitivitet til materialet».

Som et resultat av dette ble møtet planlagt til å finne sted etter at kommunehuset hadde stengt dørene for dagen. Enhetsleder i Risør kommune, Heidi Rødven, forklarer i dag til TV 2 at tidspunktet for møtet ble valgt ut fra hva som passet best for deltakerne, og at det ikke var ment som et bevisst forsøk på å hindre offentlig innsyn. Hun understreker at kommunen har fulgt alle gjeldende regler og prosedyrer i saken.

Likevel reiser denne praksisen spørsmål om hvorvidt det ble gjort tilstrekkelige grep for å sikre åpenhet og transparens i planleggingsprosessen. Det er viktig å vurdere om ønsket om konfidensialitet fra arkitektkontoret og Slottet har påvirket kommunens håndtering av saken. I tillegg til kravet om lukkede møter, kommer det frem at Slottet også ba om en personlig taushetserklæring fra saksbehandleren i kommunen før oversendelsen av plantegninger og annen relevant dokumentasjon.

Dette er uvanlig, da kommunens ansatte normalt er bundet av en generell taushetsplikt gjennom sin ansettelse. En sikkerhetsrådgiver ved Slottet skal ha tatt initiativ til dette kravet. Rødven forklarer at den ekstra taushetserklæringen var nødvendig fordi dokumentene ble gradert i henhold til sikkerhetsloven. Hun understreker at kommunen ikke anså dette som problematisk, da de forstår behovet for å beskytte sensitiv informasjon.

Likevel kan denne praksisen oppfattes som et forsøk på å begrense offentlig innsyn og kontroll med prosjektet. Saken illustrerer spenningen mellom behovet for å beskytte kongefamiliens privatliv og sikkerhet, og prinsippet om åpenhet og offentlig innsyn i forvaltningssaker. Det er avgjørende at slike saker håndteres på en måte som ivaretar begge disse hensynene





