Henning Berg feirer nytt seriegull i Kypros: – Det var galskap allerede før kampen

Henning Berg har ledet Omonia Nikosia til seriegull i Kypros og deler sine inntrykk av den intense stemningen og kulturforskjellene sammenlignet med Norge. Han blir rost av eksperter for sitt lederskap og tilpasningsevne i utlandet.

Henning Berg har nettopp ledet den kypriotiske klubben Omonia Nikosia til et imponerende seriegull med fire kamper igjen av sesongen. Det er hans andre ligatittel med klubben og fjerde tittel som trener i Kypros.

Berg beskriver stemningen i Nikosia som galskap allerede før kampen, hvor fansen feiret som om tittelen var sikret før kampstart. Etter en 3-0-seier over Aris Limassol ble det fullt kaos på hjemmestadion, med fyrverkeri, storming av banen og en euforisk atmosfære. – Det er litt mer følelser enn i Norge, ja. Det var galskap allerede før kampen, sier Berg til Nettavisen.

Han understreker at laget har vært stabilt gjennom hele sesongen og at tittelen er fortjent. Berg har en imponerende karriere som trener i utlandet. I tillegg til to ligatitler og en supercuptittel for Omonia, har han vunnet cupen med AEK Larnaka. Tidligere har han også ledet den polske storklubben Legia Warszawa til seriegull og cuptittel.

Dette plasserer ham blant de få norske trenerne med en betydelig merittliste utenfor Norge. Blant de norske trenerne som har oppnådd suksess i utlandet, finner vi blant annet Ståle Solbakken med åtte seriegull i Danmark, Trond Sollied med titler i Belgia, Hellas og Nederland, og Ronny Deila med suksess i Skottland og USA. Åge Hareide, Per-Mathias Høgmo og Magne Hoseth har også imponerende resultater i utlandet.

Fotballeksperter som Lars Tjærnås og tidligere landslagskollega Lars Bohinen lar seg imponere av Bergs prestasjoner. – Henning er flink på mange måter. Veldig tydelig lederskap, klar kommunikasjon og klare prinsipper i hvordan han vil strukturere et lag. Og samtidig tyder alt på at han er fleksibel nok til å tilpasse seg ulike kulturer og klubber, sier Tjærnås.

Bohinen legger til at det å lykkes som trener i en helt annen kultur enn Norge er en stor prestasjon. – Det er ikke bare å trene et lag når du kommer til utlandet. Det er en del andre ting du skal klare for å lykkes der også, annet enn å bare kunne fotballen din og pedagogikken.

Det er ting som skal forstås og gjøres noe med i forhold til kultur og kontekst, som også gjør at det er ekstra imponerende, sier han. Berg selv bekrefter at kulturforskjellene er store sammenlignet med Norge. – Det er mye mer følelser som utspiller seg. Og så er det litt mer livsstil.

Her lever de med resultatene og kampene. Det er ikke sånn at mandag har de glemt det som skjedde og de ikke tenker på fotball, forteller han. Han mener at den store følelsesmessige investeringen fra fansen gjør jobben som trener enda mer meningsfull. – Jeg synes det er topp, for det betyr mye for folk og når man da jobber med noe som betyr mye for folk, så betyr det selvfølgelig mye for oss også, sier Berg.

Selv om kypriotisk fotball ikke får like mye oppmerksomhet i Norge, mener Berg at nivået er på høyde med norske toppklubber. Han trekker fram klubben FC Pafos som tok ni poeng i ligaspillet i Champions League som et eksempel på at de beste lagene i Kypros kan konkurrere med de beste i Norge





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Henning Berg Omonia Nikosia Seriegull Kypriotisk Fotball Norske Trenere

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– USA og Iran nærmere en erklæring om å avslutte krigenDet sier kilder til det amerikanske nettstedet Axios.

Read more »

En suksess politikerne må skjermeDet er svært gledelig at kriminaliteten i Steinkjer blant ungdom under 20 år er nesten halvert i løpet av det siste året, med en nedgang fra 288 til 148 saker. Dette er ikke bare betryggende tall for lokalsamfunnet, det er også et svært tydelig bevis på at det jobbes svært godt med forebygging i Steinkjer.

Read more »

Jonas Hoff Oftebro (30) skal bli farVenter sitt første barn med forloveden Henriette Marvik Berg (27).

Read more »

Debatt: Uenighet er ikke et problem, men en forutsetning for faglig utviklingDet er i det kontinuerlige kliniske arbeidet at gode beslutninger tas – ikke i faste posisjoner.

Read more »