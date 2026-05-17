Henning Berg imponert over Michael Carricks suksess i Manchester United

Tidligere United-spiller Henning Berg analyserer den taktiske vendingen i Manchester United etter at Michael Carrick tok over treneransvaret fra Ruben Amorim.

Henning Berg , som i dag opplever betydelig suksess i rollen som trener for den kypriotiske klubben Omonia Nikosia, har fulgt nøye med på utviklingen i sin tidligere klubb, Manchester United .

Det er sjelden man ser en så dramatisk vending i en av verdens største klubber på så kort tid, og Berg er ikke holdt tilbake fra å uttrykke sin store forbauselse over hvordan ting har endret seg etter at Ruben Amorim forlot klubben i januar. For Berg er det nesten ufattelig at et lag kan transformeres så grundig uten at man har foretatt omfattende endringer i selve spillerstallen mellom de to trenerperiodene.

Dette peker direkte mot den enorme betydningen av lederskap og taktisk tilnærming når man skal få ut det maksimale av en gruppe med internasjonale stjerner som krever riktig veiledning for å prestere på toppnivå. Ifølge Berg var Ruben Amorims periode preget av en trener som var svært bestemt på sin egen filosofi og spillestil, til tross for at han hadde oppnådd stor anerkjennelse i Sporting på kort tid.

Problemet oppsto da denne rigide tilnærmingen ikke ga de ønskede resultatene på Old Trafford, og spillerne ikke klarte å tilpasse seg systemet. Berg bemerker at det er spesielt interessant å observere hvordan en høyt respektert trener kan slite når man er for låst i sine egne metoder og ikke evner å justere seg etter lagets behov. I kontrast til dette kommer Michael Carrick inn og bringer med seg en mer pragmatisk og balansert tilnærming til spillet.

Ved å implementere en mer tradisjonell 4-2-3-1-formasjon har Carrick klart å plassere spillerne i posisjoner hvor deres individuelle kvaliteter kommer langt bedre til uttrykk. Resultatet har vært en gjenoppstått spilleglede og en energi i laget som lenge hadde vært fraværende, noe som gjør at laget fremstår i en helt annen positur enn tidligere. Den statistiske fremgangen under Carricks ledelse er intet mindre enn imponerende.

Med ti seire på femten kamper har United vist at de igjen kan konkurrere med den absolutte toppen i Premier League. Seire over tungvektere som Arsenal, Manchester City, Chelsea og Liverpool sender et sterkt signal til resten av ligaen om at United er tilbake som en reell utfordrer. Berg påpeker at det nesten ikke burde være mulig å gå fra de svake resultatene under Amorim til dagens nivå med nøyaktig samme tropp.

Dette tyder på at det var noe fundamentalt galt i måten laget ble ledet på tidligere, og at Carrick har funnet den rette nøkkelen for å låse opp potensialet i spillergruppen. Fra et trenerperspektiv er dette en fascinerende studie i hvordan små justeringer i organiseringen kan føre til massive utslag i resultater.

Nå rapporteres det i flere engelske medier at Carrick skal få kontrakten sin gjort permanent, noe som er et sterkt ønske både fra supporterne og ekspertene etter den voldsomme framgangen. Berg mener at Carrick har gjort alt som kreves av ham, og at han har levert resultater som gjør det umulig å kritisere hans innsats i rollen.

Selv om man aldri vet hva som foregår i kulissene i en klubb med så mye press som Manchester United, er det liten tvil om at den sportslige vendingen er reell og betydelig. Berg understreker at det er komplekst å peke på én enkelt faktor, men at alt henger sammen i en positiv sirkel når taktikk, tillit og resultater spiller på lag.

Den kommende kampen mot Nottingham Forest vil bli nok en viktig test for det nye maskineriet under Carrick, og hele fotballverdenen følger med på om denne oppturen kan opprettholdes over tid





