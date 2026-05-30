Henny Reistads 19 mål ikke nok - Odense tvang fram tredje finale

Henny Reistad scoret 19 mål for Esbjerg, men Odense vant 33-30 og utlignet finaleserien. Tredje og avgjørende finale spilles tirsdag.

Den norske håndballdronningen Henny Reistad leverte en prestasjon av de sjeldne da hun scoret vanvittige 19 mål i den andre sluttspillfinalen i dansk håndball . Til tross for den individuelle bragden klarte hun ikke å forhindre at Odense tvang fram en tredje og avgjørende finale.

Kampen endte 33-30 til Odense, og dermed står det 1-1 i kamper før den siste finalen tirsdag. Reistad var fullstendig ustoppelig for Odense-forsvaret. Hun satte inn mål fra alle vinkler, både fra distanse og etter gjennombrudd. Likevel var det ikke nok, fordi Esbjergs øvrige spillere ikke klarte å følge opp.

Det danske nyhetsbyrået Ritzau skriver at Reistad var god, men at ingen av lagkameratene traff mål. Og da var Odense en for god motstander til at en kvinnes prestasjon var nok. Avisen Jydske Vestkysten kaller det et vanvittig show fra verdens beste, men påpeker at det ikke var nok til å hindre at gullserien blir avgjort i den ultimative kampen. Finaleserien har utviklet seg på samme måte som i 2025.

Da vant også Esbjerg den første kampen klart, før Odense svarte i kamp to og til slutt tok pokalen i en jevn tredje finale. I år har Esbjerg hjemmebanefordel i den siste kampen, noe som kan bli avgjørende. Reistad og resten av Esbjerg-laget må forbedre det kollektive spillet for å sikre gullet. For Odense sin del vil de prøve å gjenta suksessen fra i fjor og kapre mesterskapet på bortebane.

Håndballinteresserte i Norge og Danmark gleder seg til en spennende avslutning på sesongen





